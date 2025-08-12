Diablo 4 : La traditionnelle séance de présentation en streaming n'aura pas lieu pour la saison 10

La saison 10 de Diablo IV sera bientôt d'actualité, mais la communication relative à son contenu sera différente de d'habitude.
Avant chaque nouvelle saison de Diablo IV
, Blizzard organise une séance de feu de camp visant à présenter les nouveautés à venir. Ce rendez-vous est suivi de la sortie du PTR, mais les choses vont différer de l'ordinaire avec la saison 10.
Blizzard annule le feu de camp de présentation de la saison 10 de Diablo IV
À la surprise générale, Blizzard a annoncé que sa traditionnelle session de streaming présentant la future saison de Diablo IV, en l'occurrence la dixième, été annulée.
Le développeur prévoit en effet une refonte de ce type de séance à l'approche de la nouvelle extension en 2026. En contrepartie, un article de blog sera partagé pour révéler les nouveautés de la saison 10, et les premières informations seront communiquées à partir du 12 août 2025.
Nous voulions vous donner une petite mise à jour sur nos livestreams à venir.
Pour résumer, il n'y aura pas de livestream pour le PTR de la saison 10, car nous nous concentrons sur la refonte de nos livestreams à partir du lancement de la saison 10.
Il y aura tout de même un article de blog et des notes pour accompagner le PTR de la saison 10, donc les joueurs peuvent s'attendre à avoir bientôt des nouvelles à ce sujet.
Nous avons pris en compte les retours des joueurs et, en interne, nous souhaitions repenser nos formats de livestream depuis un certain temps, surtout à l'approche de l'année prochaine et de la nouvelle extension.
Nous voulons toujours maintenir ce moment d'échange direct entre développeurs et joueurs pendant le PTR.
Pour cela, nous prévoyons de déplacer notre Discord Sanctuary Sit Down afin qu'il ait lieu en même temps que la publication des notes de patch / de l'article de blog du PTR.
Il y aura plus d'informations à ce sujet demain (12 août) pour la saison 10.
Nous avons récemment atteint le cap du 30e stream pour Diablo IV, et nous sommes impatients de lancer nos nouveaux livestreams avec le démarrage de la saison 10.
Continuez à nous envoyer vos retours alors que nous passons à ce nouveau format, car nous voulons offrir le meilleur stream possible à la communauté.
Un mauvais timing ?
La communauté reproche souvent à Blizzard son manque de communication, et cette annonce suscite de vives interrogations, alors que des réponses étaient espérées. Depuis quelques semaines, de grands changements sont teasés pour Diablo IV
, et une simple publication de notes de patch risque de décevoir ceux qui s'attendaient à découvrir comme il se doit un véritable bouleversement sur le jeu.
En plus de cela, les échecs des dernières saisons, l'incertitude quant à l'avenir et le départ de Rod Fergusson
, sont autant d'éléments qui contribuent à intensifier l'inquiétude des joueurs. Certains ont même émis le doute sur Reddit
que la saison 10 pourrait être bâclée, puisque le développeur aurait déjà les yeux rivés sur la prochaine extension. Pourtant, tout cela n'est que spéculation, et une bonne surprise est toujours possible. Pour le savoir, il faudra patienter encore un peu, et obtenir ainsi les réponses tant attendues grâce aux notes de patch du PTR de la saison à venir, dont la parution est imminente.
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