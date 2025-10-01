Diablo 4 : La saison 10 serait l'une des meilleures selon les joueurs

Après plusieurs saisons jugées ternes, Chaos infernal ouvre la voie de la réconciliation entre les joueurs de Diablo IV et Blizzard.
Depuis le lancement de Vessel of Hatred en octobre 2024, la première extension de Diablo IV
, les saisons se suivent et se ressemblent. Chacune d'entre elles amenait des mécaniques similaires basées sur des pouvoirs spécifiques, et en fin de compte, les joueurs avaient rapidement fait le tour et se retrouvaient à enchaîner les éliminations des boss tourmentés. Cette tendance s'était d'ailleurs intensifiée avec la saison 8, puisque Belial était devenu le seul adversaire que beaucoup affrontaient. Blizzard a donc promis des changements, et il apparaît à présent que Chaos infernal entame des réconciliations entre le développeur et les joueurs.
La saison 10 de Diablo IV est un succès
Alors que les saisons 8 et 9 de Diablo IV
avaient essuyé de vives critiques, il n'en va pas de même pour la dixième, sortie en septembre 2025. Il est vrai que la mécanique des pouvoirs saisonniers est toujours d'actualité, mais la refonte des Hordes infernales contribue à diversifier les activités intéressantes. Pour y participer, il est nécessaire de récolter des Boussoles infernales
, principalement dans les Failles du Chaos, ou participer aux classiques Vagues infernales.
L'ajout d'un nouveau type d'équipement, les Armures du Chaos, incite à remplir de nouveaux objectifs pour son build, et l'acquisition de ces pièces n'oblige pas à farmer sans relâche Belial. Autrement dit, la saison 10 de Diablo IV permet de participer à plus d'activités que les précédentes, un vent de fraîcheur salué à plusieurs reprises par la communauté sur les réseaux.
Please make season 10 the baseline game
byu/Krakledom indiablo4
Nombreux sont ceux qui avouent en commentaire détester le farming de boss de repaire, et pouvoir enfin s'optimiser autrement est apprécié. Certains expliquent d'ailleurs que le sentiment de satisfaction éprouvé en récupérant une Armure du Chaos est aussi intense que pour une pièce mythique, et demandent même à Blizzard de les intégrer définitivement au jeu à l'avenir.
Le développeur ne s'est pas encore exprimé sur ce point, mais les retours des joueurs sont écoutés, c'est pourquoi nous avons bon espoir quant au futur de Diablo IV.
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