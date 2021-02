Diablo 4 : La classe Voleur fait son retour à travers un nouveau trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Les joueurs de la licence Diablo ont été ravis de découvrir de nouvelles informations sur Diablo IV ce 19 février, en plus de découvrir le remaster de Diablo II , qui a enfin été officialisé. Comme attendu, aucune date de sortie n'a été partagée,, et pas n'importe laquelle, puisque ce sont les Voleurs.Afin de mettre en avant comme il se doit ce retour,, pour le plus grand plaisir de la communauté. Celles et ceux optant pour la classe Voleur (appelée Rogue en version originale) auront un large choix de personnalisation, que ce soit pour la façon de jouer avec divers types d'armes (arcs, arbalète, épée, etc.) ou l'apparence physique. De plus, le passé du personnage sera également personnalisable, comme l'a annoncé Blizzard. Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela ci-dessous.La classe Voleur rejoint donc les Barbares, les Druides et les Sorcières. D'autres devraient être annoncées dans les mois à venir, tout comme de plus amples informations sur Diablo IV , dans les traditionnels rapports trimestriels.Pour rappel, Diablo 4 ne devrait pas sortir avant 2022 , sur PC et consoles.