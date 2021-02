Diablo 4 et Overwatch 2 n'arrivront pas cette année, mais Blizzard promet une grande année 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Tous deux annoncés lors de la BlizzCon 2019,. Si nous savions que le premier avait peu de chances de voir le jour cette année, Blizzard vient également de confirmer que le second n'est pas à attendre au cours des prochains mois, ce qui était plus ou moins envisageable suite aux dernières révélations Lors d' un appel avec les investisseurs pour les résultats financiers du quatrième trimestre, Blizzard a ainsi fait le point sur ces derniers mois,, Diablo IV visant même une sortie plus lointaine. Le studio annonce que World of Warcraft lui permet d'être dans une bonne dynamique, notamment grâce à son extension Shadowlands, qui est sortie en novembre et connaît un véritable succès.Cependant, Blizzard prévoit « une grande année 2022 », ce qui suggère qu', tout comme d'autres projets. Une potentielle nouvelle extension pour WoW n'est pas à exclure, comme des projets encore non annoncés, qui pourraient d'ailleurs l'être d'ici peu,Rappelons que Diablo IV , qui est au centre de mises à jour trimestrielles, est prévu sur PC, PS4 et Xbox One, alors qu' Overwatch 2 , plus discret, arrivera en plus sur Nintendo Switch.