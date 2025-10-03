Diablo 4 : L'événement du Don de l'arbre sera disponible en octobre et vous offrira des caches bonus, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 octobre 2025 à 12h48
Un événement lié à l'Arbre des Murmures sera actif pendant une semaine en octobre 2025 sur Diablo IV.
Diablo 4 : L'événement du Don de l'arbre sera disponible en octobre et vous offrira des caches bonus, les détails
Recevoir davantage de butins est un bonne chose sur Diablo IV, et cela sera possible à partir du mardi 7 octobre 2025 pendant une semaine par l'intermédiaire de l'Arbre des Murmures, grâce à un événement spécial, le Don de l'arbre.

Le Don de l'arbre vous apportera des Caches supplémentaires sur Diablo IV durant une semaine

Du 7 au 14 octobre 2025, tous les joueurs de Diablo IV pourront recevoir un coffre supplémentaire en rendant leurs Murmures auprès de l'Arbre des Murmures grâce à l'événement du Don de l'arbre.

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Vous aurez donc tout intérêt à compléter des activités récompensant de ces faveurs, c'est-à-dire des Fosses, certains donjons, et surtout, des Vagues infernales pour en décrocher un maximum, et obtenir ainsi de l'équipement ou des consommables bonus. L'Arbre a en effet beaucoup à offrir, en particulier la Vaste collection du chaos ou la Vaste collection de clés de donjon, qui octroient notamment des clés pour les donjons du Cauchemar ou les Hordes infernales.


Ces boussoles et clés sont des biens précieux étant donné que les activités auxquelles elles sont associées récompensent de réputation avec la vénération Viz-Jaq'taar, la faction saisonnière permettant de décrocher des coffres comportant des Armures du Chaos une fois le palier maximal dépassé. 

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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