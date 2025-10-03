Diablo 4 : L'événement du Don de l'arbre sera disponible en octobre et vous offrira des caches bonus, les détails

Un événement lié à l'Arbre des Murmures sera actif pendant une semaine en octobre 2025 sur Diablo IV.
Recevoir davantage de butins est un bonne chose sur Diablo IV
, et cela sera possible à partir du mardi 7 octobre 2025
pendant une semaine par l'intermédiaire de l'Arbre des Murmures, grâce à un événement spécial, le Don de l'arbre.
Le Don de l'arbre vous apportera des Caches supplémentaires sur Diablo IV durant une semaine
Du 7 au 14 octobre 2025, tous les joueurs de Diablo IV
pourront recevoir un coffre supplémentaire en rendant leurs Murmures auprès de l'Arbre des Murmures grâce à l'événement du Don de l'arbre.
Vous aurez donc tout intérêt à compléter des activités récompensant de ces faveurs, c'est-à-dire des Fosses, certains donjons, et surtout, des Vagues infernales pour en décrocher un maximum, et obtenir ainsi de l'équipement ou des consommables bonus. L'Arbre a en effet beaucoup à offrir, en particulier la Vaste collection du chaos
ou la Vaste collection de clés de donjon
, qui octroient notamment des clés pour les donjons du Cauchemar ou les Hordes infernales.
Ces boussoles et clés sont des biens précieux étant donné que les activités auxquelles elles sont associées récompensent de réputation avec la vénération Viz-Jaq'taar
, la faction saisonnière permettant de décrocher des coffres comportant des Armures du Chaos une fois le palier maximal dépassé.
Si vous prévoyez de farmer ces équipements durant la durée de l'événement du Don de l'arbre
, n'oubliez pas d'améliorer la bénédiction saisonnière accordant plus de chances d'obtenir des Armures du Chaos. Qui plus est, ces caches bonus pourraient vous aider à faire gagner rapidement de l'expérience à vos personnages secondaires. Rendez-vous donc sur Diablo IV
dès le 7 octobre pour faire le plein de Murmures et booster vos gains de caches des Murmures.
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