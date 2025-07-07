Diablo 4 : L'ajout de cette amélioration de vie pourrait fluidifier le farming de boss tourmentés

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 juillet 2025 à 13h10
Les joueurs de Diablo IV demandent régulièrement des facilités pour recycler ou vendre des objets en enchaînant les éliminations de boss tourmentés.
Diablo 4 : L'ajout de cette amélioration de vie pourrait fluidifier le farming de boss tourmentés
Blizzard apporte régulièrement des améliorations de vie sur Diablo IV, et la saison 9 n'a pas fait exception. Désormais, la réinitialisation des trempes offre plus de chances d'obtenir le résultat escompté, et il est possible de lancer une clé de donjon du Cauchemar à l'intérieur de l'une de ces instances, sans devoir retourner en ville. Pourtant, le jeu est encore perfectible, et une demande récurrente n'a toujours pas attiré l'attention du développeur.

Retourner en ville pour vendre ou recycler, une opération souvent fastidieuse sur Diablo IV

Enchaîner les éliminations de boss tourmentés, en particulier Belial, est l'une des activités les plus pratiquées en saison 9 de Diablo IV, puisqu'il s'agit de la meilleure solution pour recevoir de l'équipement mythique ou des uniques étoilés. À chaque ouverture de coffre, les joueurs récupèrent une panoplie d'objets s'entassant dans leur inventaire, de telle façon qu'après trois ou quatre éliminations, il est nécessaire de retourner en ville pour les recycler ou les vendre. 

poubelle
Malheureusement, cette opération requiert d'attendre ses coéquipiers, et parfois, de subir de plein fouet les ralentissements du serveur ou de ceux liés aux écrans de chargement. Certains joueurs vont même jusqu'à jeter leurs objets à proximité des boss pour éviter de passer par cette étape, ce qui représente une perte importante de matériaux d'artisanat.

Faut-il ajouter un forgeron dans le repaire des boss tourmentés ?

Pour gagner du temps et soulager ceux qui rencontrent des ralentissements variés sur Diablo IV, l'ajout d'un forgeron et d'un marchand dans le repaire de chaque boss tourmenté pourrait constituer une solution viable. Cette demande a été formulée à plusieurs reprises depuis plus d'un an sur Reddit ou le forum officiel, bien qu'elle n'ait jamais véritablement soulevé l'opinion. Il n'en demeure que sa récurrence témoigne de l'existence d'un réel problème, et que même s'il serait déconcertant qu'un forgeron soit disposé à côté d'un boss, cela faciliterait la vie à Sanctuaire.

forgeron-diablo
Blizzard n'a pas communiqué sur ce point à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais le développeur a promis de grands changements sur le jeu. Plus de fluidité pourrait en faire partie, mais pour le savoir, il faudra encore patienter un peu.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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