Diablo 4 : Cette amélioration de vie pourrait vous jouer des tours si vous n'êtes pas attentif

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 juillet 2025 à 13h37
La saison 9 de Diablo IV a amené plusieurs changements positifs, mais l'un d'eux pourrait vous faire faire une bêtise.
Diablo 4 : Cette amélioration de vie pourrait vous jouer des tours si vous n'êtes pas attentif
La saison 9 de Diablo IV est disponible depuis le 1er juillet 2025, et a amené plusieurs améliorations de vie appréciables, par exemple le fait de pouvoir lancer un nouveau donjon du Cauchemar sans passer par l'étape de retour en ville, ou encore la possibilité d'acheter de manière moins contraignante de la réputation auprès de la faction saisonnière. Or, l'un de ces changements pourrait vous mener à faire une erreur si vous ne vous montrez pas suffisamment attentif.

Les parchemins de restauration, une seconde chance en matière de trempes

L'un des aspects de Diablo IV qui frustre sans doute le plus les joueurs est le système de trempes. Pour chaque pièce légendaire, il est possible d'ajouter deux effets puissants, mais rien ne garantit que vous obtiendrez celui que vous recherchez. En effet, le forgeron vous donne la possibilité de disposer d'un effet aléatoire parmi 3 ou 4 propositions, et le nombre de tentatives est limité.

trempes-d4
Cette mécanique a pour conséquence de rendre des pièces parfois BIS inutilisables pour votre build, et pour remédier à ce problème qui décourage souvent les joueurs, Blizzard a créé des parchemins de restauration avec Vessel of Hatred.

parchemin de restauration

Il s'agit d'un consommable, récupéré principalement dans le grand coffre des Hordes infernales, et autorisant de réinitialiser les trempes d'un objet une fois.

La réinitialisation des trempes a changé en saison 9

Depuis le lancement de la première extension de Diablo IV, avoir recours à un parchemin de restauration annule les deux trempes d'un objet, si bien que vous repartez de zéro. Il n'en va pas de même en saison 9. À présent, le parchemin conserve les trempes de l'équipement, ce qui vous permet de revoir seulement celle qui ne convient pas. Autrement dit, vos chances d'obtenir les trempes optimales sont plus élevées qu'auparavant, mais si vous ne prêtez pas attention à cela, vous prenez le risque de changer une trempe déjà BIS sur votre équipement. Certains joueurs ont rapporté n'avoir pas tout de suite remarqué cette amélioration, et ont finalement brick une pièce en revenant sur une trempe réussie.

Prendre le soin de lire est important sur Diablo IV, et un autre exemple en la matière concerne le Reliquaire. Des joueurs ont effectivement acheté des cosmétiques avec des Platines plutôt qu'avec des Faveurs en cliquant trop rapidement, alors pour ne pas subir de déconvenues similaires, nous vous conseillons de toujours accorder un peu de temps à la lecture en jeu.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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