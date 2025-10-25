Diablo 4 : Il manquerait un quelque chose à la Tour selon les joueurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 octobre 2025 à 16h33
La Tour va amener le premier système de classement sur Diablo IV avec la saison 11, mais les tests effectués sur le PTR montrent que l'activité n'est pas encore parfaite.
Diablo 4 : Il manquerait un quelque chose à la Tour selon les joueurs
Du 21 au 28 octobre 2025, les joueurs de Diablo IV peuvent se rendre sur le PTR afin de tester les nouveautés de la saison 11, qui amènera plusieurs refontes et changements. En effet, la trempe et le perfectionnement seront moins liés au facteur chance, et la sanctification va faire son entrée. Le titre de Blizzard va également mettre en place pour la première fois un système de classement par l'intermédiaire de l'activité de la Tour (The Tower). 

La Tour révèle ses points faibles sur le PTR de la saison 11 de Diablo IV

Lorsque Blizzard dévoilait l'activité de la Tour pour la saison 11 de Diablo IV, la communauté a tout de suite salué l'idée et apprécié qu'enfin un système de classement soit proposé. Impatients de la tester, les joueurs se sont rendus massivement sur le PTR pour faire part de leurs retours et avis au développeur. Malheureusement, il apparaît que cette nouveauté soit un peu décevante, en témoignent cette publication Reddit et les commentaires qui lui sont associés.

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Pour beaucoup, la Tour se rapprocherait trop de la Fosse, mais avec moins de récompenses. Après avoir éliminé des groupes d'ennemis à travers les différents étages et récupéré des buffs, il faut affronter un boss final. Vu sous cet angle, il est tout à fait correct de comparer la Tour à la Fosse, à la seule différence que la nouvelle activité vous permet de réaliser un chronomètre comptabilisé dans un système de leaderboard.

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De plus, les mêmes classes se retrouvent au sommet du classement général (bien qu'il existe des catégories par classe), ce qui est décourageant pour ceux qui se plient le moins aux exigences de la méta. 

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Des suggestions ont été partagées pour améliorer les choses :
  • davantage de butins, ou des récompenses de meilleure qualité ;
  • des mécaniques différentes à chaque étage ;
  • le retrait des pylônes qui nuisent à un classement significatif et juste ;
  • des paliers des récompenses selon la performance, par exemple une monture en atteignant le top 500.
La Tour n'en est qu'à sa phase de tests, c'est pourquoi il est tout à fait possible que Blizzard tienne compte de vos remarques et la retravaille pour la rendre plus attrayante. Ne désespérez donc pas d'obtenir l'activité endgame que vous attendiez, et pour ne rater aucune information, restez à l'écoute de l'actualité de Diablo IV.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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