Diablo 4 : Les objets mythiques, quel est le meilleur moyen d'en obtenir en saison 9 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 juillet 2025 à 16h03
Découvrez une méthode efficace pour récupérer des équipements mythiques en saison 9 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : Les objets mythiques, quel est le meilleur moyen d'en obtenir en saison 9 ?
Depuis le lancement de Diablo IV, les joueurs recherchent chaque saison des objets rares et très puissants, les pièces mythiques, anciennement désignées sous l'appellation « d'Uber uniques ». Or, ces équipements aisément repérables grâce à leur couleur violette ne sont pas faciles à obtenir, mais pour vous aider, nous vous présentons ici la méthode la plus efficace pour décrocher quelques mythiques en saison 9.

Comment obtenir des objets mythiques sur Diablo IV en règle générale ?

Habituellement, les joueurs de Diablo IV récupèrent des équipements de qualité mythique en éliminant des boss tourmentés, en particulier Belial, ou en les craftant auprès d'un joaillier.

craft-objets-mythiques
Pour ce faire, il est indispensable de disposer de deux étincelles sublimées, ainsi que des runes spécifiques de chaque palier. Si vous souhaitez acquérir par exemple l'Anneau du ciel sans étoiles, vous aurez besoin de :
Notez qu'il est aussi possible de concevoir un cache contenant un objet mythique aléatoire par l'intermédiaire d'un forgeron, mais cela vous coûtera 50 millions de pièces d'or en plus des deux étincelles sublimées.

La méthode la plus efficace pour farmer des mythiques en saison 9

Opter pour les solutions exposées ci-dessus prend du temps et peut mettre votre patience à l'épreuve. Cependant, il existe un moyen très efficace pour récupérer quelques mythiques : les Tributs d'ascendance (solidaire).

tributs-dascendance-solidaire

Obtenues sur Belial ou les boss tourmentés, et parfois dans le cache accordé par l'Arbre des Murmures, ces clés d'accès au Bazar de Kurast présentent un taux de drop de 25 % pour les mythiques, pour un groupe de 4 joueurs. Il est toutefois vivement recommandé d'améliorer la clé avant d'entrer dans l'instance grâce au brasier, en optant pour l'affixe bleu d'armures ou de bijoux.

pimp-tribut-ascendance
En suivant ces conseils à la lettre, vous avez de fortes chances de remporter au moins un mythique en quelques runs, voire plus.

obtenir-mythiques-s9-diablo4-meilleure-methode_2
Le plus difficile est en réalité de décrocher une clé Tribut d'ascendance (solidaire), mais si vous êtes pressé, vous pouvez toujours acheter une place dans le run d'un autre joueur, soit en passant par le Discord officiel, les canaux en jeu, ou grâce au site Diablo.trade.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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