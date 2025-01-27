Diablo 4 : Comment obtenir les jambières Souvenir d'Indira ?

Retrouvez des indications pour récupérer les jambières Souvenir d'Indira des Nécromanciens en saison 7 de Diablo IV.
La saison 7 de Diablo IV
est disponible depuis le 21 janvier 2025, et les joueurs cherchent à mettre en place le meilleur build possible pour leur personnage. Ceux qui ont opté pour un Nécromancien se tournent sans doute vers les builds Lance d'os (Bone Spear) ou Vague de sang (Blood Wave), présentant la meilleure classification de la classe en première partie de saison. Or, pour atteindre le résultat escompté, il est crucial de récupérer quelques uniques bien définis.
Afin de vous aider à mieux vous optimiser, nous vous expliquons ici de quelle manière obtenir le Souvenir d'Indira (Indira's Memory).
Comment acquérir les jambières Souvenir d'Indira en saison 7 ?
Le Souvenir d'Indira
, pouvant être porté par les Nécromanciens
, est une pièce que les joueurs ont tout intérêt à récupérer au plus vite pour mettre en place les builds Lance d'os ou Vague de sang.
La meilleure solution pour récupérer des exemplaires du Souvenir d'Indira consiste à farmer la Bête dans la Glace.
Il sera possible d'invoquer ces boss après avoir terminé la campagne principale de Diablo IV
, et nous vous recommandons de vous grouper avec d'autres joueurs pour effectuer autant de rotations que nécessaire. Il peut être fastidieux de réunir assez de composants d'invocation seul, ici 12 Peurs distillées
, c'est pourquoi cette méthode est celle privilégiée par la majorité. L'avantage offert par le DLC est que vous disposez à présent d'un outil de Recherche de groupe, ce qui vous évite de passer par le Discord
du jeu, à moins que vous ne souhaitiez commercer avec les autres.
Néanmoins, il est possible de recevoir le Souvenir d'Indira
autrement qu'en vous mesurant à la Bête dans la Glace. Il existe une chance d'en ramasser en prenant part à diverses activités end game, telles que les boss mondiaux, les vagues infernales ou encore les donjons du cauchemar. Le taux de drop est sans surprise plus bas, mais vous pourriez en profiter pour farmer en même temps des composants et ressources variées.
Pour en savoir plus sur les boss tourmentés, retrouvez la table de loots
et la liste des matériaux d'invocation
de la saison 7 dans nos articles.
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