Diablo 4 : Les matériaux d'invocation pour chaque boss tourmenté en saison 7

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 janvier 2025 à 13h41
Retrouvez la liste des composants nécessaires à l'invocation de tous les boss tourmentés en saison 7 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : Les matériaux d'invocation pour chaque boss tourmenté en saison 7
Pour récupérer des pièces mythiques sur Diablo IV, la meilleure méthode consiste à éliminer des boss tourmentés. Il est en effet presque impossible d'en récupérer autrement, à moins d'être extrêmement chanceux, et pour ce faire, il est obligatoire de disposer des matériaux d'invocation pour chacun d'entre eux. 

Quels sont les composants requis pour invoquer les boss tourmentés en saison 7 de Diablo IV ?

En règle générale, les joueurs de Diablo IV n'affrontent pas seuls les boss tourmentés. Il est vrai qu'il est plus avantageux d'effectuer des rotations à 4 afin d'accroître naturellement ses chances d'obtenir de l'équipement mythique. Chaque membre du groupe invoque à tour de rôle le boss avec ses propres composants. En Tourment 4, vous remporterez 6 objets pour chaque élimination. Voici les matériaux d'invocation nécessaires pour y parvenir :
  • La Bête dans la Glace → 12x Peur distillée 
  • Grigoire → 12x Acier vivant
  • Lord Zir → 12x Sang sublime
  • Varshan → 4x Cœur malfaisant 
Vous trouverez l'ensemble de ces ressources au cours des Vagues infernales, des Chasses de têtes, dans le Cache de l'Arbre des Murmures, en activant une clé spécifique à Kurast, ou encore en éliminant des gobelins au trésor et des boss mondiaux.

compo-invoc

Les matériaux nécessaires pour se mesurer à Duriel ou à Andarielle, plus susceptibles que les autres de vous octroyer des pièces mythiques, se récupèrent sur les autres boss tourmentés, ou en les craftant auprès d'un alchimiste avec la monnaie Corne de Khazra.

craft-alchi
Celle-ci vous sera offerte dans la Citadelle sombre, sur les boss mondiaux, ainsi que sur tous les boss tourmentés à l'exception d'Andarielle et Duriel. Pour les invoquer, vous aurez besoin de :
  • Andarielle → 2x Chaînes brûlées par le sable + 2x Poupée vaudou (Lord Zir + Bête dans la Glace)
  • Duriel → 2x Œuf glaireux + 2x Fragment d'agonie (Varshan + Grigoire)
Notez qu'en saison 7, la table des loots des boss tourmentés a connu quelques ajouts et changements, alors n'hésitez pas à la consulter pour mieux identifier vos besoins en termes de farming de composants.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Diablo 4 x The Witcher 3 : Geralt de Riv débarque sur Battle.net
Diablo IV 26 août 2026

Diablo 4 x The Witcher 3 : Geralt de Riv débarque sur Battle.net

Au cours de la Gamescom 2026, Blizzard et CD Projekt Red ont officialisé un partenariat entre The Witcher 3 et Diablo IV. Des surprises sont au programme.
Blizzard serait le studio « le plus performant » au sein de Microsoft, merci Diablo 4 et Overwatch
Diablo IV 10 août 2026

Blizzard serait le studio « le plus performant » au sein de Microsoft, merci Diablo 4 et Overwatch

Malgré une période de turbulences pour la division XBOX, marquée par des milliers de licenciements, un studio tire son épingle du jeu. Des communications internes révèlent que Blizzard signe l'une des meilleures années financières de son histoire, portée par les excellentes performances de ses licences phares.
Diablo IV débarquerait sur Switch 2 dès septembre 2026
Diablo IV 05 août 2026

Diablo IV débarquerait sur Switch 2 dès septembre 2026

Les rumeurs faisant état d'un éventuel portage de Diablo IV sur Nintendo Switch 2 semblent se confirmer à la suite de la publication d'un rapport du magazine Dealabs.

commentaire (0)