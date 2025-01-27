Diablo 4 : Les matériaux d'invocation pour chaque boss tourmenté en saison 7

Retrouvez la liste des composants nécessaires à l'invocation de tous les boss tourmentés en saison 7 de Diablo IV dans cet article.
Pour récupérer des pièces mythiques sur Diablo IV
, la meilleure méthode consiste à éliminer des boss tourmentés. Il est en effet presque impossible d'en récupérer autrement, à moins d'être extrêmement chanceux, et pour ce faire, il est obligatoire de disposer des matériaux d'invocation
pour chacun d'entre eux.
Quels sont les composants requis pour invoquer les boss tourmentés en saison 7 de Diablo IV ?
En règle générale, les joueurs de Diablo IV
n'affrontent pas seuls les boss tourmentés. Il est vrai qu'il est plus avantageux d'effectuer des rotations à 4 afin d'accroître naturellement ses chances d'obtenir de l'équipement mythique. Chaque membre du groupe invoque à tour de rôle le boss avec ses propres composants. En Tourment 4, vous remporterez 6 objets pour chaque élimination. Voici les matériaux d'invocation nécessaires pour y parvenir :
- La Bête dans la Glace → 12x Peur distillée
- Grigoire → 12x Acier vivant
- Lord Zir → 12x Sang sublime
- Varshan → 4x Cœur malfaisant
Vous trouverez l'ensemble de ces ressources au cours des Vagues infernales, des Chasses de têtes, dans le Cache de l'Arbre des Murmures, en activant une clé spécifique à Kurast, ou encore en éliminant des gobelins au trésor et des boss mondiaux.
Les matériaux nécessaires pour se mesurer à Duriel ou à Andarielle
, plus susceptibles que les autres de vous octroyer des pièces mythiques, se récupèrent sur les autres boss tourmentés, ou en les craftant auprès d'un alchimiste avec la monnaie Corne de Khazra.
Celle-ci vous sera offerte dans la Citadelle sombre, sur les boss mondiaux, ainsi que sur tous les boss tourmentés à l'exception d'Andarielle et Duriel. Pour les invoquer, vous aurez besoin de :
- Andarielle → 2x Chaînes brûlées par le sable + 2x Poupée vaudou (Lord Zir + Bête dans la Glace)
- Duriel → 2x Œuf glaireux + 2x Fragment d'agonie (Varshan + Grigoire)
Notez qu'en saison 7, la table des loots des boss tourmentés
a connu quelques ajouts et changements, alors n'hésitez pas à la consulter pour mieux identifier vos besoins en termes de farming de composants.
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