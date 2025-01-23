Diablo 4 : Table des loots uniques pour chaque boss tourmenté en saison 7

Retrouvez les butins uniques de tous les boss tourmentés de la saison 7 de Diablo IV dans cet article.
La septième saison de Diablo IV permet aux joueurs de récupérer de nouvelles pièces uniques en plus des anciennes, et comme d'habitude, chaque boss tourmenté dispose de sa propre table de loots. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons listé les objets uniques que laissent tomber les boss tourmentés ci-dessous.
Sur quel boss obtenir les pièces uniques en saison 7 de Diablo IV ?
Andarielle
Barbare
Heaume de défense de Joritz le tout-puissant
Druide
Rugissement de la tempête
Pierre de dolmen
Nécromancien
Rivière noire
Jambières de la lune de sang
Sorcier
Cautère
Rose bleue
Voleur
Capuchon de l'Anonyme
Veste de bandit
Sacresprit
Bâton de Kepeleke
Sepatonzec
Toutes les classes
Couronne du Tueur de divinités
Pas vacillant
Volonté de Tibault
Chevalière corrodée d'X'fal
Griffe de l'âme
Talisman du seigneur banni
Irebleue
Duriel
Barbare
Heaume de défense de Joritz le tout-puissant
Druide
Rugissement de la tempête
Pierre de dolmen
Nécromancien
Rivière noire
Jambières de la lune de sang
Sorcier
Cautère
Rose bleue
Voleur
Capuchon de l'Anonyme
Veste de bandit
Sacresprit
Bâton de Kepeleke
Sepatonzec
Toutes les classes
Volonté de Tibaut
Couronne du Tueur de divinités
Pas vacillant
Chevalière corrodée d'X'fal
Griffe de l'âme
Talisman du seigneur banni
Irebleue
La Bête dans la Glace
Barbare
Martelenfer
Serment des anciens
Mantelet de fureur de la montagne
Anneau des affamés
Druide
Pierre de Vehemen
Compagnon de l'orage
Bandages d'ascète méconnu
Nécromancien
L'Annihilateur
Anneau de Mendeln
Harnois de mutilation
Souvenir d'Indira
Sorcier
Gants de l'Illuminateur
L'Oculus
Diadème de l'étoile déchue
Frappe de corne-tempête
Voleur
Ouragan
Corne de l'aigle
Bottes de morbête
Sacresprit
Lèche-blessure
Harmonie d'Ebewaka
Mépris de la Terre
Toutes les classes
Poings du destin
Tassettes de l'aube
Gantelets du Dévoreur de souffrance
Varshan
Barbare
Champs écarlates
Les 100 000 pas
Poignes dévastatrices de Gohr
Anneau de fureur rouge
Druide
Allégresse du Loup Enragé
Prière de Vasily
Grand bâton de la vieille sorcière
Volonté inébranlable d'Airidah
Nécromancien
Cri exsangue
Visage immortel
Pendentif de thanaturge
Anneau de l'âme sacrilège
Sorcier
Habit de l'Infini
Bâton de rage éternelle
Héritage d'Esu
Boucle irisée de Tal Rasha
Voleur
Condamnation
Des yeux dans la nuit
Chasse-cieux
Bague de supercherie mouvante
Sacresprit
Folies du dieu mort
Anneau de la chasse méridienne
Anneau de la lune agonisante
Crosse de guerre décolorée
Toutes les classes
Engeleurs
Étreinte maternelle
Grigoire
Barbare
Transe du combat
Rage d'Harrogath
Chaîne intègre
Frappes jumelles
Druide
Fureur insatiable
Acmé du chasseur
Croissant gibbeux
Brise-terre
Nécromancien
Voie de Trag'Oul
Hurlements des profondeurs
Grèves de la tombe vide
Percébène
Sorcier
Bâton de Lam Esen
Braies du cœur glacé
Tisse-flammes
Conduit axial
Voleur
Parole d'Hakan
Poignes de l'ombre
Voile de Khanduras
Chevalière de sabotage
Sacresprit
Chevalière de pacifiste
Mantelet de loyauté
Anneau du soleil de minuit
Protection de la première
Toutes les classes
Grèves de la Pénitence
Fendoir du Boucher
Lord Zir
Barbare
Chef-d'œuvre de Ramaladni
Masse-âcre
Allure d'Arreat
Casque de bâtard hideux
Druide
Alliance Mjölnic
Broyeuse
Faim du cœur sauvage
Croissant maléfique
Nécromancien
Braies d'artisan du sang
Le Mur vigilant
Étreinte de Cruor
Héritage de Kessime
Sorcier
Éclat d'hiverre
Catalyseur d'Okun
Camée débordant d'Esadora
Liens des Sidhes
Voleur
Mouette des fosses de combat
Kandjar d'Asheara
Baiser de bandit
Foulée assassine
Sacresprit
Wushe Nak Pa
Bague du Premier Souffle
Coquille de hyacinthe
Toutes les classes
Cotte-de-rasoir
Témérité
Bénédiction de Yen
Hordes infernales
Barbare → La Troisième lame
Nécromancien → Mortacrux
Voleur → Umbracrux
Druide → Basilic
Sorcier → Vox Omnium
Toutes les classes → Talisman de Locran, Fragment de Verathiel, Foi persistante, Couronne de Lucion, Veillée de Rakanoth
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