Diablo 4 : Ce joueur a tué Belial 3 500 fois et a partagé le détail des loots, le résultat risque de vous refroidir

Récupérer un unique ou un mythique avec 4 GA sur Diablo IV ne serait qu'une chimère : un joueur a vaincu 3 500 fois Belial et partagé des données prouvant que cet objectif est inatteignable.
Sur Diablo IV
, de nombreux joueurs aspirent à récupérer l'équipement parfait pour leur classe, et cet objectif ne peut être atteint qu'en éliminant des boss tourmentés, les plus susceptibles de laisser tomber des pièces mythiques et uniques. En saison 9, un utilisateur Reddit a pris la peine de partager des chiffres saisissants, témoignant alors de la rareté des butins étoilés.
20 équipements uniques avec 4 GA sur 3 500 Belial, une donnée décourageante
Après avoir éliminé 3 500 fois Belial
, le boss le plus attrayant de Diablo IV
, le joueur "DuncanDirkDick" a publié les détails des butins obtenus sur Reddit. L'utilisateur a ainsi pu offrir à la communauté une analyse précise des chances de recevoir de l'équipement avec affixes en saison 9. La conclusion fait froid dans le dos, puisque selon les statistiques mises en lumière, il apparaît presque impossible de ramasser un unique doté de 4 affixes supérieurs (GA).
Belial Loot Analysis and Economy after 3500 kills
byu/DuncanDirkDick indiablo4
Sur 3 500 éliminations (soit 7 000 Carcasses du traître), voici ce qu'il a récupéré :
- 22 086 uniques sans GA ;
- 8 638 uniques avec 1 GA ;
- 689 uniques avec 2 GA ;
- 67 uniques avec 3 GA ;
- 20 uniques avec 4 GA ;
- 101 mythiques, pour un ratio d'une chance sur 35.
Au regard de ces résultats, décrocher un mythique utile à votre build avec 4 GA revient donc à gagner au loto.
Une économie dans la tourmente
En toute logique, le joueur "DuncanDirkDick" a tenté de vendre les meilleures pièces uniques récoltées, dans l'optique sans doute de s'offrir celles dont ils avaient besoin pour optimiser son personnage. Le joueur a alors expliqué que la situation était problématique, car à partir du milieu de la saison 9, il était devenu difficile de trouver des acheteurs, en particulier pour les pièces ne présentant qu'entre 1 et 3 GA. Sur les 31 601 objets collectés, seuls 17 ont été vendus, dont 13 avec 4 GA.
Ce constat prouve que la grande majorité des objets n'a aucune valeur, et que ces équipements ne sont pas suffisamment puissants pour susciter l'intérêt.
Nous pourrions aussi avancer le fait que l'absence d'hôtel des ventes
empêche une part notable de la population d'échanger de telles pièces, ou encore, que trop peu de builds sont catégorisés S
.
Il semble que Blizzard ait conscience de ce problème, et le développeur a promis plus de pièces uniques avec la saison 10 de Diablo IV
, Chaos infernal. Reste maintenant à savoir si ces uniques supplémentaires seront plus faciles à obtenir, et plus attrayants que ceux disponibles actuellement.
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