Diablo 4 : Comment acheter ou vendre des objets rapidement ?

Découvrez une solution gratuite et efficace pour effectuer des transactions avec de l'or sur Diablo IV dans cet article.
S'il y a bien une chose que les joueurs de Diablo IV
attendent de pied ferme, c'est le retour d'un hôtel des ventes
. Le système de Diablo III, fonctionnant avec de l'argent réel, avait occasionné des problèmes, c'est pourquoi la communauté demande cette fois qu'il n'autorise que les transactions avec de l'or en jeu, de la même manière par exemple que sur World of Warcraft. Blizzard n'a toujours pas apporté de solution à cette demande en saison 9, mais pour faciliter les échanges d'équipements ou de runes entre les joueurs, un site spécial propose de vous rendre ce service.
Vendre ou acheter de l'équipement sur Diablo IV
En règle générale, les joueurs de Diablo IV
font appel au Discord officiel de la communauté
ou au canal d'échange en jeu pour effectuer des transactions d'équipements
ou de runes. Sur Discord, les vendeurs proposent leurs biens en créant une publication, qui donne souvent lieu à des enchères
. Le plus offrant la remporte, et ajoute le vendeur sur Battle.net avant de procéder à l'échange directement à Sanctuaire.
Cette méthode populaire demeure toutefois assez fastidieuse, c'est pourquoi un site internet a été crée pour prendre le relais et offrir la solution que Blizzard n'a toujours pas décidé de mettre en place.
Diablo.trade, une solution pour faciliter les échanges
En vous rendant sur le site Diablo.trade
, vous découvrirez une plateforme faisant office de marché
, fonctionnant aussi bien pour les services que pour les achats ou ventes d'objets. Il vous sera d'abord demandé de vous connecter avec votre compte Battle.net
, puis d'effectuer votre recherche en l'affinant à l'aide de filtres.
Une liste s'affichera, et vous pourrez soit faire une offre au vendeur, soit acheter directement l'objet si ce dernier a décidé d'un prix fixe.
Au contraire, si vous souhaitez vendre une pièce, il vous suffira de vous rendre dans la section associée
et de joindre une capture d'écran de l'objet en question. Après avoir renseigné quelques informations telles que la rareté ou le type d'équipement, le site scannera les caractéristiques de la pièce avant de l'ajouter au marché.
Même si Diablo.trade
ne peut remplacer un véritable hôtel des ventes en jeu, il propose une solution gratuite et efficace pour faciliter les échanges. Nous avons testé cette plateforme, qui possède d'ailleurs sa propre messagerie interne, et il faut avouer qu'elle incarne à ce jour le meilleur moyen de vendre ou d'acheter des biens sur Diablo IV.
N'hésitez donc pas à y faire un tour si vous souhaitez vous enrichir, ou décrocher l'unique ou le légendaire parfait pour votre build.
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