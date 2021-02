Diablo 4 : Blizzard détaille un peu plus le PvP

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



De nombreux amateurs de la licence Diablo attendaient cette BlizzConline 2021 de pied ferme, et ils ont eu raison. Blizzard a annoncé le remaster du célébrissime Diablo II pour cette année, tout en donnant quelques détails supplémentaires sur le prochain épisode, Diablo IV. Outre l'officialisation du retour de la classe Voleur , nous avons appris quelques informations sur le contenu PvP, qui ne sera pas obligatoire, mais encouragé.Luis Barriga et John Mueller, directeur du jeu et directeur artistique ont parlé de cette approche PvP dans une longue vidéo évoquant certains aspects de Diablo 4. Nous apprenons donc que, comme des missions normales ou des combats de boss. Blizzard souhaite toutefois préciser qu'il ne s'agit pas d'arènes. Si l'un des joueurs présents commence à affronter un autre joueur,. L'abattre octroiera évidemment quelques récompenses non négligeables.Parmi ces récompenses, nous trouvons des éclats, objets rares et convoités, qu'il faudra purifier afin de pouvoir utiliser pour obtenir des armes ou d'autres items. Lorsqu'ils seront en train d'être purifiés,. Néanmoins, une fois purifiés, les éclats ne pourront pas être perdus par les joueurs.Ces zones ne se feront pas par niveau de joueurs,. Bien évidemment, il sera possible de fuir si certains ne veulent pas combattre et perdre leurs objets. Diablo IV est pour rappel prévu sur PC, PS4 et Xbox One, mais aucune date de sortie n'a été annoncée.