Diablo 4 : Atteindre les sommets du classement de la Tour ne sera pas vain, Blizzard prévoit des récompenses prestigieuses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 novembre 2025 à 12h56
La Tour réserve quelques surprises pour les meilleurs joueurs en saison 11 de Diablo IV. Zaven Haroutunian a présenté les grandes lignes des récompenses à venir dans une interview proposée par le streamer "Rob2628", une figure emblématique de la communauté.
Diablo 4 : Atteindre les sommets du classement de la Tour ne sera pas vain, Blizzard prévoit des récompenses prestigieuses
La saison 11 de Diablo IV sortira en décembre 2025, et sera marquée par plusieurs refontes et nouveautés. L'une d'entre elles n'est autre que l'ajout d'un système de classement, par l'intermédiaire de la Tour. Les premiers tests ont été effectués sur le PTR à la fin du mois d'octobre dernier, et les joueurs avaient indiqué qu'il manquait quelque chose à cette activité ultra endgame, de façon à ce qu'elle distingue davantage de la Fosse. Blizzard a trouvé une solution pour la rendre plus attractive, selon une interview de Zaven Haroutunian accordée à "Rob2628".

Des distinctions seront décernées aux meilleurs joueurs en saison 11 avec la Tour

En saison 11 de Diablo IV, la Tour vous permettra de comparer votre performance à celles des autres joueurs, en offrant le premier système de classement du jeu. Il comprendra plusieurs catégories : solo, duo, trio, groupe de 4, et un pour chaque classe. En plus de la gloire, vous pourrez espérer remporter des cosmétiques exclusifs, ainsi que de de l'équipement et des ressources.
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Le directeur associé du jeu, Zaven Haroutunian, a en effet indiqué au cours d'une interview accordée au streamer "Rob2628" que ces cosmétiques de prestige incluront des titres et des halos, mais pour les décrocher, il faudra faire partie des meilleurs.  

Miniature vidéo

Ces récompenses ne seront pas accessibles dès le début de la saison, mais à chaque réinitialisation, lorsque vous aurez prouvé que vous les méritez. Elles seront en outre liées au personnage qui les a obtenues, et non à votre compte. Il y aura donc plusieurs réinitialisations du classement pendant la saison 11 (et après), dont Blizzard discute encore de la fréquence pour le moment. Le développeur entend également s'assurer que la Tour incarne un espace « d'intégrité absolue » avant de distribuer quelconque butin.
Tout doit réellement fonctionner, être équilibré, perçu comme juste par la communauté, et accepté par celle-ci. [...] Nous nous engageons à le faire, cela arrivera. Actuellement, tous les efforts se concentrent sur le fait de garantir que La Tour soit un lieu compétitif, avec des classements intègres.
La Tour sortira avec la saison 11, en décembre 2025. Préparez-vous alors à vous optimiser du mieux possible pour devenir l'un de ces heureux élus, qui pourra revêtir l'une de ces apparences rares et convoitées.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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