Blizzard ne ferme pas la porte à Diablo 5

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 mars 2025 à 17h13
Rien n'assure que Diablo IV durera éternellement, et l'idée d'un développement de Diablo V existe déjà dans l'esprit du développeur.
Blizzard ne ferme pas la porte à Diablo 5
Diablo IV s'apprête à connaître sa huitième saison, et le jeu s'est bien amélioré depuis sa sortie en juin 2023. Depuis la saison 4, le endgame a su convaincre la communauté, mais beaucoup se demandent néanmoins si Diablo V sera un jour d'actualité. 

Diablo V pourrait être développé si cela devenait nécessaire

Même si Diablo IV a été lancé il y a à peine deux ans et n'a connu pour le moment qu'une seule extension avec Vessel of Hatred en octobre 2024, certains s'interrogent déjà sur la possibilité que Diablo V vienne un jour lui succéder. Une interview accordée par Rod Fergusson à IGN a permis toutefois d'obtenir quelques réponses.

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Après avoir rassuré la communauté en affirmant que Diablo IV a encore de belles années à vivre, le producteur a indiqué que l'idée de développer Diablo V n'était pas exclue. Inutile cependant de s'emballer trop rapidement puisqu'il n'existe pas de plan concret pour l'instant, mais créer un nouveau titre pourrait se révéler nécessaire à l'avenir. En effet, Diablo IV est prévu pour « durer des années », pourtant, des problèmes similaires à ceux rencontrés par d'autres jeux tels que Destiny pourraient advenir, ce qui conduirait Blizzard à donner naissance à Diablo V.
Nous voulons que Diablo IV dure des années. Mais est-ce qu'il durera éternellement ? Je ne sais pas. Je pense que Destiny avait tenté de faire un jeu qui devait durer dix ans, et ils ont rapidement réalisé que ce n'était pas le cas.
Si Diablo V devient réalité, cela ne signifierait pas pour autant que Diablo IV serait abandonné sans crier gare, comme tel a été le cas avec Diablo II qui recevait encore des correctifs quelques années après la sortie de Diablo III. Quoi qu'il en soit, l'objectif actuel est de continuer le développement de Diablo IV, et de grands défis vous attendent d'ailleurs bientôt avec la saison 8, qui marquera le retour du terrible démon Belial en tant que boss suprême.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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