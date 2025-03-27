Delta Force : Bonne nouvelle pour les joueurs manette sur PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 mars 2025 à 11h35
Disponible sur PC depuis quelques mois maintenant, Delta Force va évoluer positivement pour une partie des joueurs qui ne pouvaient pas profiter pleinement de l'expérience.
Delta Force : Bonne nouvelle pour les joueurs manette sur PC
Une annonce très attendue qui devrait ravir les joueurs préférant les sensations d'une manette au combo clavier-souris. Depuis sa sortie remarquée, Delta Force séduit les joueurs PC amateurs de FPS tactiques exigeants. Toutefois, certains attendaient impatiemment une fonctionnalité essentielle : le support officiel des manettes.

Bonne nouvelle, l'équipe de Team Jade vient de confirmer que cette fonctionnalité très demandée est bien en préparation.

Un gameplay naturel et intuitif à la manette

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Actuellement, jouer à Delta Force à la manette sur PC nécessite de passer par des logiciels tiers, comme les configurations Steam, souvent moins optimales qu'un support officiel. Ricky Liao, directeur du game design chez Team Jade, développeur de Delta Force, annonce ainsi :
Oui, le support des manettes arrive sur PC. Nous savons que beaucoup de joueurs préfèrent les manettes et nous souhaitons leur offrir une expérience fluide, intuitive et parfaitement adaptée. 
Aucune date précise n'a encore été communiquée pour cette mise à jour, mais Team Jade garantit travailler activement sur des commandes pensées spécifiquement pour le jeu, avec pour objectif de rendre l'utilisation de la manette « naturelle ».

Delta Force prépare son avenir multiplateforme

Cette annonce s'inscrit dans un plan de développement plus large pour Delta Force, qui vise à s'étendre à davantage de plateformes. Après un lancement réussi sur PC, le jeu sortira sur mobile dès le 21 avril 2025, et une arrivée prochaine sur consoles est également confirmée, même si nous n'avons pas de date de sortie pour le moment.
Nous sommes incroyablement reconnaissants pour l'accueil enthousiaste du public. Nous préparons beaucoup de contenu captivant, et nous concentrons nos efforts sur des mises à jour régulières, de nouvelles fonctionnalités et des événements pour maintenir l'intérêt des joueurs. 
Miniature vidéo

D'autres améliorations techniques, comme le ray tracing ou encore le Multi-Frame Generation, sont envisagées pour le futur, même si Team Jade indique ne pas pouvoir garantir leur arrivée immédiate.

Par ailleurs, le studio travaille actuellement sur un mode solo pour la campagne Black Hawk Down, tandis que la possibilité de recréer d'autres campagnes classiques en n'est pas exclue, si besoin. En attendant ces nouveautés prometteuses, les joueurs peuvent d'ores et déjà profiter du jeu sur PC.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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