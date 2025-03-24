Delta Force : D'autres campagnes après Black Hawk Down ? Tout est possible

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 mars 2025 à 17h26
Après avoir offert gratuitement un remake spectaculaire de Delta Force: Black Hawk Down, Team Jade ne ferme pas totalement la porte à d'autres campagnes. Mais avant tout, le studio se concentre sur une priorité bien précise.
Delta Force : D'autres campagnes après Black Hawk Down ? Tout est possible
Sorti cette année, le remake de Delta Force: Black Hawk Down par Team Jade a connu un succès impressionnant, attirant des millions de joueurs sur PC. Face à cet engouement, la question se pose : verrons-nous d'autres campagnes mythiques de la série remises au goût du jour prochainement ? Le studio répond à cette interrogation, tout en rappelant ses priorités actuelles.

La priorité absolue pour Team Jade

Interrogé par VideoGamer, Ricky Liao, directeur du game design de Delta Force, a évoqué l'avenir potentiel de la série. Si de nouveaux remakes de campagnes historiques ne sont pas exclus, le studio préfère se focaliser entièrement sur l'amélioration de la campagne actuelle.
Même si nous écoutons toujours notre communauté et restons ouverts aux possibilités, notre priorité absolue est d'améliorer et de perfectionner la campagne Black Hawk Down.
Avant de se lancer dans d'autres projets ambitieux, l'équipe souhaite donc optimiser l'expérience actuelle, notamment en ajoutant prochainement un nouveau mode solo très attendu.

campagne-delta-force-solo

Une communauté active et des mises à jour régulières

Avec des millions de joueurs actifs depuis le lancement, Delta Force bénéficie d'une communauté particulièrement impliquée. Pour maintenir cette dynamique, Team Jade prévoit de nombreuses mises à jour, de nouveaux contenus et des événements spéciaux afin d'enrichir continuellement l'expérience.

Le studio travaille également activement au lancement du jeu sur d'autres plateformes, dont une version mobile attendue pour le 21 avril 2025, ainsi que des versions consoles prévues plus tard dans l'année.

Vers de nouvelles campagnes à l'avenir ?

Si l'idée de revisiter d'autres campagnes emblématiques de la série Delta Force reste en suspens, rien n'est encore confirmé à ce stade. Toutefois, la porte reste ouverte : tout dépendra des envies exprimées par la communauté dans les prochains mois, et si les développeurs en ont les moyens.

Miniature vidéo

En attendant, Delta Force est disponible gratuitement sur PC, et bientôt sur mobile et consoles. Et ne vous avisez pas de tricher, ou vous serez banni pendant une dizaine d'années...
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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