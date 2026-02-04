Delta Force frappe fort avec une fonctionnalité rêvée par les fans de FPS tactiques

Delta Force prend de vitesse Escape From Tarkov avec sa nouvelle saison. Le mode Fiery Owl Hunt permet enfin d'incarner un boss redoutable, une fonctionnalité attendue depuis longtemps par les amateurs du genre. Découvrez comment Team Jade bouscule la hiérarchie des FPS d'extraction.
La guerre des FPS d'extraction fait rage, et Delta Force
vient de marquer un point décisif contre son rival historique. Alors que les regards sont souvent tournés vers le mode Warfare à grande échelle, rappelant les grandes heures de Battlefield, c'est bien la composante extraction qui reçoit aujourd'hui une mise à jour majeure. Avec le lancement de la saison Morphosis, le studio Team Jade introduit une mécanique de jeu que les fans d'Escape From Tarkov attendaient patiemment pour le futur DLC Scav Life, la possibilité d'incarner un boss de raid
.
Une longueur d'avance sur la concurrence
Le nouveau mode de jeu, baptisé Fiery Owl Hunt, ne sonne peut-être pas comme une opération militaire classique, mais il apporte une fraîcheur indéniable au genre. Concrètement, cette mise à jour permet aux joueurs de se glisser dans la peau de Saeed
, l'un des boss majeurs du mode extraction, et de terroriser la carte Zero Dam. C'est un mouvement audacieux de la part des développeurs, qui devancent ainsi Battlestate Games sur leur propre terrain.
Si les boss de Delta Force n'ont pas encore l'aura mythique d'un Killa ou d'un Tagilla, leur puissance de feu reste redoutable et offre un défi de taille.
Pour accéder à ce privilège, les joueurs doivent obtenir un ticket spécial en complétant une série de missions dévoilant l'histoire de Saeed. Une fois le ticket en poche, l'expérience de jeu change radicalement. En incarnant ce chef de guerre, vous avez accès à son arc de feu signature et à une mobilité accrue grâce à une roulade tactique améliorée. L'immersion est totale puisque les gardes IA, habituellement hostiles, deviennent vos alliés et ne vous tireront pas dessus. Mais le plus intéressant réside dans la gestion de l'escouade
.
Une terreur collective sur trois cartes
L'expérience ne se limite pas au jeu solo. Team Jade a intégré une dimension coopérative asymétrique fascinante puisque vous pouvez inviter deux amis à vous rejoindre, non pas comme de simples opérateurs, mais comme vos gardes du corps personnels. Ce trio surarmé peut alors se déployer sur les cartes Dam, Space City et Brakkesh pour imposer sa loi. C'est une dynamique qui force les autres joueurs à repenser entièrement leur approche tactique face à une menace coordonnée par de vrais humains.
Nous savons que l'une des principales fonctionnalités développées par Battlestate Games pour le DLC Scav Life de Tarkov est la possibilité d'incarner certains de ses boss notoires.
Bien que cette nouveauté ne suffise probablement pas à détrôner le roi Tarkov, elle prouve que Delta Force est capable d'innover rapidement
. En attendant de voir si la réponse de Battlestate sera à la hauteur avec son futur DLC, les amateurs d'extraction ont désormais une nouvelle cour de récréation explosive pour tester leurs compétences de survie.
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