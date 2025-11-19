Delta Force accusé de plagiat par les développeurs de Rust

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 novembre 2025 à 17h23
En mettant en ligne un nouveau trailer pour leur titre, les équipes de Delta Force ont été confrontées à un problème majeur : un objet anodin en apparence aurait été dérobé à un jeu très apprécié sur Steam.
Delta Force accusé de plagiat par les développeurs de Rust
Le 18 novembre 2025, Team Jade a mis en ligne un nouveau trailer promotionnel de Delta Force. Mais si le titre était censé attirer les joueurs, il a donné lieu à une réaction inattendue de la part d'un studio concurrent. D'ailleurs, cette réaction aurait pu avoir de graves conséquences car les créateurs de Delta Force ont été accusés de plagiat à cause… d'un asset de C4.

Quand un modèle de C4 tiré de Rust s'invite dans l'un des trailers promotionnels de Delta Force

delta-force-c4-plagiat
Ce sont des développeurs de Facepunch Studios (créateurs de Rust) qui ont découvert l'asset en question dans la vidéo. Si le C4 est utilisé dans de nombreux jeux, les équipes ont noté que la charge explosive était identique visuellement à celle créée par l'artiste ArtOfPilgrim pour Rust.

Miniature vidéo

Rapidement, le directeur de Facepunch Studios Alistair McFarlane a donc réagi en partageant l'élément problématique sur X/Twitter, accompagné d'une note destinée aux développeurs de Delta Force. 


À l'heure actuelle, il est difficile de savoir si le C4 utilisé dans la vidéo promotionnelle de Delta Force résulte bien d'une tentative de plagiat ou d'une erreur liée à l'utilisation d'un asset provenant d'une banque de données. Néanmoins, la réaction des développeurs du FPS a été très rapide face à ces accusations.

Les équipes de Team Jade très réactives face à ces accusations

delta-force-capture
Quelques heures seulement après la publication du message sur X/Twitter, Alistair McFarlane reprenait la parole pour confirmer que le problème était résolu. Cependant, Team Jade n'a partagé aucun communiqué ou démenti sur ses réseaux sociaux. Il semble que tout ait été réglé dans la plus grande discrétion. L'affaire n'ira donc pas jusqu'au tribunal car les créateurs de Delta Force se sont excusés et ont retiré l'asset problématique.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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