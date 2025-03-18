Delta Force : La campagne bientôt jouable en solo avec des nouveautés très attendues

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 mars 2025 à 12h48
La campagne Black Hawk Down est disponible sur Delta Force depuis quelques semaines, avec une difficulté relevée qui plonge les joueurs au cœur de missions immersives. Bonne nouvelle pour les joueurs solo : une solution arrive bientôt.
Delta Force : La campagne bientôt jouable en solo avec des nouveautés très attendues
Cette nouvelle itération du célèbre récit Black Hawk Down propose une série de missions immersives en coopération. Si le défi est relevé en équipe, de nombreux joueurs solo se sentent exclus puisqu'il est très dur de terminer cette histoire seul, mais les développeurs viennent de confirmer qu'ils travaillent activement sur une expérience dédiée.

Un mode solo dédié bientôt disponible pour Black Hawk Down

Actuellement jouable exclusivement en coopération, la campagne Black Hawk Down de Delta Force propose sept missions difficiles inspirées directement des événements historiques, offrant un rythme plus lent, une ambiance immersive et une narration intense. Cependant, les joueurs solo ne disposent pas encore d'un mode adapté pour profiter pleinement de l'expérience, ce qui a créé une frustration au sein de la communauté. Même en coopération, cette campagne est relativement dure.

Les développeurs, Team Jade, ont entendu les retours de la communauté et annoncent désormais un mode solo spécifiquement adapté, qui devrait arriver très prochainement dans une future mise à jour du jeu (via Dot Esports).
Nous envisageons actuellement un mode spécialement conçu pour les joueurs solo, avec une difficulté et une immersion ajustées pour correspondre parfaitement à une expérience individuelle.
campagne-delta-force-solo

Une immersion totale pour une expérience réaliste

Le studio insiste sur le fait que le niveau de difficulté élevé est essentiel à l'immersion, inspirée notamment du film culte Black Hawk Down sorti en 2001. Les développeurs souhaitent que les joueurs ressentent pleinement l'intensité vécue par les soldats durant ces événements historiques, avec une incertitude permanente sur l'issue des missions.

Le contenu disponible actuellement propose une campagne composée de sept missions coopératives, entièrement gratuites pour tous les joueurs possédant Delta Force. Les particularités du mode incluent :
  • Une approche plus lente et stratégique que le mode classique.
  • Des niveaux immersifs sans interruption, pour une plongée réaliste dans les combats.
  • L'ajout de combats rapprochés au corps-à-corps.
Team Jade promet une expérience solo tout aussi intense et immersive, conçue pour offrir un équilibre idéal aux joueurs individuels.

Miniature vidéo

Date et disponibilité du mode solo

Si aucune date précise n'a été dévoilée, le mode solo pour Black Hawk Down devrait arriver rapidement dans l'une des prochaines mises à jour gratuites de Delta Force. En attendant, vous pouvez dès maintenant profiter des missions coopératives sur PC, en attendant davantage d'informations officielles.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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