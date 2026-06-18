Rainbow Six Siege s'invite dans Delta Force pour une saison historique

Team Jade vient d'annoncer une collaboration historique entre Delta Force et Rainbow Six Siege. Ce crossover inattendu marquera la plus grande saison de l'année pour le jeu, promettant des nouveautés majeures pour les amateurs d'action en escouade.

Les studios Team Jade et Ubisoft ont officialisé un partenariat inédit qui prouve la puissance de Delta Force, depuis sa sortie il y a un en et demi. En effet, le FPS free-to-play accueillera, à l'occasion de sa nouvelle saison, la célèbre franchise Rainbow Six: Siege. Cette annonce surprise réunit deux monuments du jeu de tir, promettant une expérience enrichie pour les millions de joueurs passionnés par les affrontements stratégiques.

Une alliance historique pour les amateurs de tir tactique

La rencontre entre ces deux mastodontes n'est pas le fruit du hasard. Les deux titres partagent une philosophie commune basée sur la coopération, la précision et l'intensité des combats rapprochés (pour certains modes, dans Delta Force). Les développeurs de Team Jade voient en cette collaboration une opportunité unique de célébrer l'héritage du genre tactique tout en propulsant leur propre titre vers de nouveaux sommets. Le directeur du jeu chez Team Jade, connu sous le pseudonyme de Shadow, a exprimé sa fierté face à cet accomplissement majeur.

Rainbow Six: Siege est une franchise qui a contribué à définir les jeux de tir tactiques modernes, donc l'intégrer dans Delta Force est quelque chose dont toute notre équipe est incroyablement enthousiaste. Les deux jeux sont conçus pour les joueurs qui aiment les combats intelligents en escouade, et cette collaboration est une célébration de cet ADN partagé. Et ce n'est que le début, il y a beaucoup plus à venir dans notre plus grande saison à ce jour, et nous avons hâte que les joueurs voient cela.

Les propos du directeur soulignent la volonté de créer une synergie entre les deux communautés. Plutôt que de se concurrencer, ces franchises choisissent de s'unir pour offrir un contenu qui respecte les codes exigeants du tir tactique. L'intégration des éléments de Rainbow Six Siege s'annonce comme un hommage appuyé à l'exigence et à la tension qui caractérisent les parties du titre d'Ubisoft.







La plus grande saison de l'année pour Delta Force

Cette annonce fracassante intervient à un moment stratégique pour le FPS. La prochaine saison est d'ores et déjà annoncée comme la plus ambitieuse et la plus riche en contenu depuis le lancement du jeu fin 2024. Les joueurs peuvent s'attendre à une refonte majeure de leur expérience de jeu, portée par des mises à jour massives et des ajouts très attendus par la communauté.

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Au cœur de cette nouvelle saison, les développeurs prévoient le déploiement de la carte annuelle phare du mode Opérations, qui représente la mise à jour majeure concernant le mode extraction de Delta Force. À cela s'ajoutera une toute nouvelle carte pour le mode Guerre, ainsi qu'un opérateur inédit qui vient tout juste d'être teasé. C'est dans ce contexte de profusion de contenu que le crossover avec Rainbow Six Siege prendra place, couronnant une saison qui s'annonce historique.

Les détails précis concernant le contenu en jeu de cette collaboration seront dévoilés peu avant le lancement officiel de la saison.