Delta Force Mobile : Date de sortie confirmée, préparez-vous au combat sur iOS et Android

Après plusieurs phases de tests réussies, Delta Force Mobile s'apprête à débarquer officiellement sur les appareils mobiles du monde entier. Découvrez ce que vous réserve le nouveau FPS tactique sur Android et iOS ainsi que sa date de sortie.
Le retour attendu d'une licence emblématique
Après plusieurs essais techniques, l'heure est venue pour Delta Force Mobile
de se lancer officiellement à l'échelle mondiale, après avoir été reportée de quelques semaines. La franchise mythique, autrefois appréciée sur PC pour son réalisme tactique et ses combats nerveux, est de retour depuis décembre 2024 sur PC et arrive enfin sur mobiles le 21 avril prochain
, aussi bien sur iOS que sur Android
. La nouvelle était attendue et vient d'être révélée par les développeurs.
Pour marquer le coup, les développeurs invitent tous les joueurs à se préinscrire dès maintenant sur les boutiques d'applications, avec à la clé des récompenses exclusives disponibles au lancement.
Des combats intenses, partout et tout le temps
Delta Force Mobile proposera une expérience fidèle à la série originale : tactique, réaliste et immersive. Les développeurs promettent une optimisation poussée des performances afin d'offrir un confort de jeu optimal sur smartphone. Le titre a été pensé spécifiquement pour les supports mobiles, avec des contrôles adaptés et intuitifs afin d'assurer une prise en main rapide et agréable.
Après plusieurs phases de tests, Delta Force Mobile est enfin prêt à entrer en action dans sa version finale. Merci à tous les opérateurs qui nous ont soutenus durant cette phase d'essais.
- Équipe de développement de Delta Force Mobile, TiMi Studio Group.
Un lancement prévu pour le 21 avril sur mobiles
Le jeu sera disponible dès le 21 avril 2025
sur iOS et Android
. Si vous êtes impatient de mettre la main dessus, vous pouvez dès maintenant vous rendre sur votre App Store ou Google Play pour vous préinscrire et ainsi débloquer des récompenses spéciales pour bien débuter votre aventure tactique lorsqu'il sortira.
Les développeurs prévoient également une optimisation continue après la sortie, afin d'assurer la meilleure expérience possible pour les joueurs mobiles. Enfin, sachez qu'une version console est également en développement
, mais aucune date précise n'a été communiquée pour le moment. Elle a elle aussi été reportée.
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