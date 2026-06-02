Delta Force s'inspire du modèle de Fortnite pour rémunérer ses créateurs

Le célèbre jeu de tir Delta Force s'apprête à franchir un nouveau cap. Selon une récente offre d'emploi, Tencent préparerait un écosystème de contenu généré par les utilisateurs. Une initiative qui pourrait bien permettre aux joueurs de monétiser leurs propres créations, à l'image de ce que propose déjà Fortnite, ou Roblox dans un autre registre.

Disponible depuis un an et demi, Delta Force s'apprête à franchir un nouveau cap majeur dans son développement. Selon une récente offre d'emploi publiée par Tencent (via PocketGamer), l'éditeur préparerait un vaste écosystème dédié au contenu généré par les utilisateurs. Cette initiative ambitieuse pourrait bien permettre aux joueurs les plus investis de monétiser leurs propres créations, à l'image de ce que proposent déjà des géants de l'industrie comme Fortnite ou Roblox. Avec des dizaines de millions de joueurs à son actif, le titre compte bien consolider sa place de leader sur le marché très concurrentiel des jeux de tir à la première personne.

Une offre d'emploi qui en dit long

Il semblerait que Tencent ne veuille pas se reposer sur ses lauriers. La découverte d'une annonce visant à recruter un concepteur de contenu généré par les utilisateurs pour Delta Force confirme les ambitions du studio. Le candidat idéal, qui doit justifier d'au moins trois années d'expérience dans ce domaine précis, aura pour mission de diriger la stratégie commerciale liée à ces nouvelles fonctionnalités.

















Cette démarche s'inscrit dans une tendance lourde de l'industrie vidéoludique. En offrant des outils de développement simplifiés et officiellement pris en charge, les créateurs de jeux encouragent leur communauté à enrichir l'expérience de base. C'est une méthode efficace pour repousser les limites d'un titre tout en fidélisant une base de fans toujours plus avide de nouveautés. Ces derniers continuent de jouer au jeu, tout en profitant d'une expérience différente.

Le modèle économique de demain

L'intégration d'un tel système dans Delta Force pourrait bouleverser les habitudes des joueurs. Comme l'a prouvé Epic Games avec son éditeur pour Fortnite, donner les clés du développement à la communauté peut générer des revenus substantiels pour les créateurs les plus talentueux.

En facilitant l'accès au modding via des outils intégrés, Tencent espère sans doute créer un cercle vertueux où l'ajout constant de contenu maintient l'intérêt des joueurs sur le long terme.

Un succès qui fait trembler les mastodontes

Cette annonce intervient alors que Delta Force affiche une santé de fer. Le jeu de tir surpasse allègrement de nombreux titres à gros budget qui encombrent le marché. Sur Steam, le pic journaliser dépasse chaque jour les 135 000 utilisateurs simultanés. Une performance remarquable qui lui permet de devancer des franchises historiques telles que Battlefield, Call of Duty ou encore Overwatch.

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Face à des concurrents directs comme Escape from Tarkov ou ARC Raiders, qui possèdent tous les deux une communauté engagée, Delta Force dispose d'un argument de poids avec ses multiples modes de jeu. L'ajout imminent d'un écosystème de création rémunéré pourrait bien lui donner l'avantage définitif dans cette guerre sans merci pour capter l'attention du public.

En attendant, Delta Force reste disponible en free-to-play sur la quasi-totalité des supports.