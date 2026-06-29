Delta Force lance sa plus grande mise à jour de l'année, avec une carte radioactive

Delta Force confirme sa puissance et son statut, avec l'arrivée imminente de sa saison Meltdown. Les développeurs promettent la plus grande mise à jour de l'année, incluant des cartes inédites, un nouvel opérateur glacial et des ennemis redoutables.

Depuis près de deux ans, Delta Force s'impose comme un concurrent sérieux face aux franchises historiques du jeu de tir. Proposant à la fois des affrontements à grande échelle dans la veine de Battlefield avec son mode Havoc Warfare, et un format d'extraction via les Hazard Operations, le titre gratuit ne cesse de creuser l'écart sur Steam. Son pic de joueurs simultanés explose celui de Call of Duty et Battlefield 6, signe que la communauté apprécie le contenu. Celle-ci devrait être ravie de savoir que la plus grande mise à jour de l'année arrive.

Des nouveautés massives pour le mode Havoc Warfare

Prévue pour le mardi 30 juin, la saison Meltdown promet de bouleverser les habitudes des joueurs. Dans le mode Havoc Warfare, une nouvelle carte baptisée Coliseum fait son apparition. Cette arène géante propose un événement dynamique où une fusée Haavk menace de s'écraser. Si les joueurs parviennent à l'intercepter, des débris s'abattront sur les rues environnantes. Dans le cas contraire, les deux équipes devront s'engouffrer dans le bâtiment pour un affrontement final d'une rare intensité.

L'arsenal s'enrichit également avec l'arrivée du fusil d'assaut RM277 et du fusil de précision SVCH, accompagnés de nouveaux accessoires et types de munitions. La mobilité n'est pas en reste grâce au nouvel hélicoptère de transport CSV-35. Cet appareil combine le décollage et l'atterrissage verticaux avec des vitesses de vol dignes d'un avion, idéal pour redéployer rapidement des escouades ou de petits véhicules à travers la carte, tout en bénéficiant de systèmes d'armement modulables.

Un nouvel opérateur qui jette un froid

Le casting s'agrandit avec Gabriel Mercier, nom de code N-Two, un opérateur au tempérament glacial. Son lance-grenades exclusif tire des projectiles gelés dont la vitesse augmente à chaque tir consécutif. Il est également équipé d'une grenade paralysante à tête chercheuse et d'une flasque cryogénique libérant un gaz réfrigérant. Cette capacité permet de bloquer des portes et de perturber les ennemis dans son rayon d'action. Les victimes voient leurs mouvements ralentis jusqu'à la congélation totale, un effet qui réduit la résistance aux fractures en mode Operations et limite la maniabilité des véhicules en mode Warfare.

Une zone radioactive et des clins d'œil à Terminator

Du côté du mode Hazard Ops, les joueurs pourront explorer une nouvelle destination : la centrale nucléaire AZ3. Ce lieu, qui accueille des opérations de difficulté facile et normale, comporte de graves risques liés aux radiations. Pénétrer dans des zones de fuite ou fouiller des conteneurs contaminés augmentera le niveau d'exposition de votre personnage. Pour contrer ce danger, une nouvelle chambre de décontamination pourra être débloquée afin d'améliorer votre tolérance et votre récupération.

Cette centrale abrite également un nouveau type de boss particulièrement menaçant, l'agent H1000. Les développeurs assument une inspiration évidente tirée de l'univers de Terminator.







Le lancement de cette saison Meltdown s'accompagne de la dixième ligne de missions. Il faudra cependant prévoir de l'espace sur vos disques durs, car le correctif nécessite un téléchargement de plus de 30 Go, avec un paquet de mise à jour sur Steam avoisinant les 57 Go. Si vous n'avez pas encore testé ce jeu de tir, cette mise à jour est le moment idéal pour vous lancer dans l'aventure.