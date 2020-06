Comment choisir sa carte microSD PNY

L'évolution du numérique ne cesse de faire augmenter la taille des jeux vidéo, photos et divers autres fichiers... De ce fait, l'espace de stockage natif de vos périphériques est rapidement saturé demandant de trouver une solution visant à l'agrandir. Les cartes MicroSD sont ainsi les bienvenues, mais n'en restent pas moins variées selon l'utilisation demandée. Que faut-il donc retenir ?

À cela vient aussi s'ajouter l'implantation des spécifications qui évoluent avec les cartes et permettent une vitesse plus importante. Elles sont notifiées par le symbole UHS-I, II ou III dont nous ne ferons pas référence ici. À cela vient aussi s'ajouter l'implantation des spécifications qui évoluent avec les cartes et permettent une vitesse plus importante. Elles sont notifiées par le symboledont nous ne ferons pas référence ici.

Avec l'arrivée de la Nintendo Switch et de la Switch Lite , c'est un tout nouveau type de consoles et d'utilisation qui s'offre à nous. Là oùproposaient des jeux en édition physique remplissant la plupart de nos pochettes de rangements, c'est au tour du numérique de faire son apparition. L'espace n'est ainsi plus visible, mais pas moins imposant. Bien queà l'instar des, soient dotées d'une mémoire native non négligeable, elles se saturent assez rapidement par le poids des applications que l'on y installe. Le dématérialisé n'aura donc jamais été aussi utile, mais reste contraignant si vous ne savez pas vers quel moyen de stockage vous pencher.Pour cet article, nous mettrons en avant les cartes SD de la marquequi nous permet de les tester. Toutefois, il existe de nombreux autres constructeurs selon la spécialisation où la catégorie de cartes dont vous avez besoin.Avant toute chose, il est important de noter que les cartesont une combinaison de logo qui vous permet d'en savoir plus sur leurs caractéristiques et utilités. Nous ne rentrerons pas dans les détails poussés et techniques de ces derniers, mais voici toutefois comment choisir votre carte enBien que l'information concernant le débit de votresoit une donnée intéressante, voire primordiale selon son utilisation, il n'est plus notifié sur ces dernières. Pour cause, lessont difficiles à établir et peuvent varier selon les caractéristiques de votre carte. Le système de class, choisi et validé par la, permettent d'obtenir une information sur le. La class est représentée par un C dans lequel on peut lireCes class sont importantes à retenir puisqu'elles vous permettront également de définir l'application. Nous l'avons déjà relevé lors de notre test du Boitier d'acquisition Elgato 4K60 S+ où la vitesse d'écriture était importante pour réussir à. Les class de vitesse viennent aussi se compléter par des class haute vitesse ou de vitesse vidéo que vous retrouvez sur la forme d'unIl est possible de se sentir légèrement perdu lorsque vous suivez les différents logos disposés sur les cartes. Entreou même, quelle est donc la réelle différence ? Afin de simplifier les raisons, ces logos sont apparus au fil du temps pour marquer la progression et l'évolution du stockage des cartes. Par ordre croissant on retrouve ainsi SD,, ayant des stockages maximums respectifs deAvant toute chose il est important de noter que le choix d'une cartedoit se faire avec réflexion. La technique visant à acheter le matériel le plus cher n'est pas toujours la plus optimale. Bien sûr, vous aurez sûrement la carte optimale, mais généralement avecde votre recherche initiale pour un prix pouvant presque doubler.16GB / 32GB / 64GB / 128GBC10Ce sont les cartes par défaut proposées par le constructeur. Utile pour du stockage classique et de l'échange de données standard, le passe-partout de la marque.32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GBSDHC / SDXCC10 A2 UHS-I U1Il s'agit de la carte intermédiaire de la marque. Idéale pour le stockage et le transfert de données puisqu'elle dispose d'un maximum de 512GB. C'est le produit de la marque le plus adapté à une utilisation avec les différentes consoles de jeu compatibles. Elle permet aussi un enregistrement de vidéos en Full HD soit 1080P.Les recommandations du constructeur concernant les cartes microSD permettant de profiter d'une expérience de jeu optimale :- Compatible UHS-I (ultra haute vitesse I)- Vitesse de transfert de 60 à 95 Mo/seconde. L'augmentation de la vitesse de transfert influe sur le confort d'utilisation.32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GBSDXCC10 A2 UHS-I U3 V30La version évoluée de la carte Elite présentée précédemment, cette dernière permet toutefois de monter jusqu'à un enregistrement 4k en 60 à 120 FPS. Bien moins utile pour les consoles de jeu portatives, elle devient toutefois intéressante pour les boîtiers d'acquisition derniers cri, les téléphones ou appareils photo.64GB / 128GB / 256GBSDHC / SDXCC10 A1 U3 V30Les cartes les plus performantes proposées par la marque avec une vitesse de lecture allant jusqu'à 100 MB/s pour une grande vitesse d’enregistrement vidéo. Elles seront donc réservées aux périphériques qui enregistrent des vidéos de grande résolution pour un rendu optimal en 4K et 60 à 120 fps.Pour finir, toutes les cartes PNY sont livrées avec un adaptateur pour une utilisation sur des périphériques ne prenant pas en charge ce format mais munis de slot SD.