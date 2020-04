4K60 S+ : Test du nouveau boîtier d'acquisition de chez Elgato

C'est au CES de Los Angeles que les constructeurs ont décidé de présenter leurs produits symbole d’innovation pour l'année à venir. Elgato maintient sa position concernant les créateurs de contenu en proposant un nouveau boîtier adapté aux consoles à venir. Nous avons eu l'occasion de le tester.

Caractéristiques

Entrée : HDMI

HDMI Sortie : HDMI (pass-through (le signal HDMI passe "à travers" le boîtier) sans décalage)

HDMI (pass-through (le signal HDMI passe "à travers" le boîtier) sans décalage) Résolutions de Pass-Through : jusqu'à 2160p60

jusqu'à 2160p60 Codage : HEVC/H.265 HDR, AVC/H.264

HEVC/H.265 HDR, AVC/H.264 Dimension : 142 x 111 x 32 mm

142 x 111 x 32 mm Poids : 345 g

345 g Prix : 399 €

Unboxing

Châssis et fonctionnalités



Structure



Les différents types d'enregistrements

Mode Stand-alone : soit un enregistrement sans l'aide du PC.

soit un enregistrement sans l'aide du PC. Branché à un PC : pour pouvoir enregistrer sur vos disques durs/SSD et même stream.

Test du mode Stand-alone



Récupération des fichiers

Résolution de capture

Test du mode branché à un PC



Game Capture HD



4K Capture Utility

Enregistrer : c'est la zone de jeu, ici vous aurez toutes les commandes nécessaires afin de choisir si vous décidez d'enregistrer, de revenir en arrière pendant un enregistrement, faire des captures d'écrans.. Il s'agit de la page de base vous permettant d'organiser au mieux votre enregistrement.

Bibliothèque : tous les fichiers que vous enregistrez via le logiciel sont répertoriés dans cet onglet. Bien sûr ils sont aussi enregistrés sur votre ordinateur selon un dossier préalablement choisi. Toutefois la bibliothèque stock et trie votre contenu.

Interface sous l'enregistrement : c'est ici que se trouvent les zones de rendu audio et micro. Vous pourrez également changer le nom de votre enregistrement.

Général : vous permet de vérifier la version du logiciel ainsi que les aides et copyright.

Appareil : vous permet de choisir l'appareil de capture lorsqu'il est connecté et vous propose un panel de configurations liées à celui-ci.

Enregistrement : les emplacements de stockage ainsi que l'encodeur, débit et format son présents dans cet onglet. C'est l'aspect technique de votre logiciel.

Image : ajuster les couleurs et luminosité de rendu de votre enregistrement et en live.

Micro : permet de choisir le micro à utiliser lors de vos sessions, mais aussi d'y appliquer quelques minimes modifications telles que le gain d'entrée.



Utilisation avec un logiciel de streaming tiers

Avis personnel

Choisir entre 4K60 S+ et 4K60 Pro

Ai-je besoin d'un boîtier nomade ? Le premier avantage du boîtier 4K60 S+ est qu'il pourra vous suivre partout contrairement au 4K60 Pro qui nécessitera l'application d'un ordinateur.

Ai-je la configuration requise pour de l'enregistrement 4K ? Le premier avantage de la carte d'acquisition 4K60 Pro est certainement son prix. Avec presque 150 € d'économie, elle permet un enregistrement quasiment identique à son homologue nomade. Toutefois, elle requiert une configuration solide et capable d'encaisser un encodage en 4K. En effet, le boîtier nomade propose son propre logiciel d'encodage, adapté à toutes les situations qu'il soit connecté en standalone ou directement sur un PC.

Ai-je une réelle nécessité d'enregistrement 4K ? Cette question est surtout pour celles et ceux qui ne posséderont pas de consoles proposant un contenu 4K ou supérieur à du 1080P 60fps. Nous vous conseillons d'opter pour des boîtiers adaptés à votre résolution actuelle. L'obtention d'un boîtier ou d'une carte d'acquisition 4K ne vous permettra pas d'obtenir une résolution d’enregistrement supérieure à celle que propose votre console. Cela semble logique et pourtant il semble intéressant de le rappeler.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec un prix d'appel de presque 400 €, il est normal de s'attendre à unet protégé afin de pouvoir, au besoin,. Mis cela à part, nous savons déjà l'intérêt que porteetsur l'arrivée d'un contenu maîtrisé.Ainsi c'est une boîte assez grande qui vous attend. Elle est composée du boîtierainsi que de tout le matériel nécessaire pour l'alimenter et le coupler à votre console, écran et PC. Un adaptateur secteur modulable est aussi disponible pourIl est important de rappeler que leest à un prix d'appel de presque. Il est donc important d'obtenir un périphérique fonctionnel, mais aussiafin d'éviter tout malheur involontaire.Bien qu'il soit bien garni puisque l'on retrouve tous les éléments de réception,, il n'en reste pas moins léger. Grâce à un châssis en aluminium, il vous permettra un déplacement rapide et facile.courent le long du dessous du périphérique afin d'optimiser sa stabilité. Une aération est aussi prévue sous le châssis pour permettre au boîtier dEntrons enfin dans le vif du sujet avec les différentes possibilités que nous offre ce fameux. Il faut tout d'abord savoir que l'élément clef mis en avant parest la possibilité d'enregistrer des parties avec une résolution allant jusqu'àce qui reste pour le moment exceptionnel pour du périphérique. Ainsi, les deux modes d'enregistrement sont les suivants :Ce mode de fonctionnement permet un enregistrement seulement avec le boîtier. Celui-ci gère l'encodage et le rangement sur une carte SD.qu'il vous faudra acquériravec des caractéristiques minimales particulières afin d'obtenir un rendu idéal et adéquat. De notre côté, nous n'avons pas essayé d'enregistrer sur des cartes plus faibles afin de savoir si le rendu restait légèrement moins qualitatif ou clairement passable.Le boîtiersert d'intermédiaire entre l'écran et votre console. Grâce auvous pouvez laisser le périphérique brancher en permanence tout en profitant d'un rendu d'images fidèle.ni même de saccades. De ce fait, il est possible d'enregistrer vos parties à tout moment sans équipements superflus.Concernant son utilisation, elle est facile à prendre en main surtout si vous suivez le guide fourni avec le matériel.vous permettent de savoir instantanément si votre boîtier est branché convenablement ou s'il enregistre. Pour l'utiliser il suffit simplement d'se situant sur la face avant du boîtier. Ce dernier verra un cercle rouge se dessiner, vous confirmant l'enregistrement.Attention toutefois, afin de récupérer les fichiers vidéo, il faut absolument passer par un lecteur de carte SD. Lebranché sur votre ordinateur ne permet pas la lecture des fichiers présents sur la carte. De même, lors de l'utilisation en mode "branché à un PC" il est impossible d'utiliser l'enregistrement indépendant du mode. Il faudra alors passer par le logicielsur lequel nous reviendrons par la suite.Si le mode branché à un PC permet une modification de la qualité d'enregistrement, leenregistre simplement la configuration initiale de votre console. Il prend aussi en compte les niveaux sonores que vous utilisez. Prenez donc le temps de vérifier que les niveaux soient bons avant d'entamer l'enregistrement final si vous ne souhaitez pas y retoucher par la suite.L'utilisation en direct via un ordinateur est la solution qui est actuellement la plus utilisée pour les produits de la gamme. Pour leon ne change pas de principe en utilisantsur le site du constructeur.Pour le moment, aucune compatibilité de disponible avec le logiciel. Il sera potentiellement rajouté lors de prochaines. L'intérêt principal du boitier étant toutefois de capturer une source 4K FHD, ce que ne propose pas Game Capture HD avec un cap àIl s'agit du logiciel par défaut conseillé par le constructeur afin de pouvoir utiliser le boîtier dans. Pour le moment et contrairement au, il n'est pas possible d'enregistrer. Cela s'explique facilement au vu de l'investissement demandé pour réussir à streamer du 4K. Comme les logiciels de streams déjà en place proposent un panel assez complet,a préféré optimiser la capture pour l'enregistrement, ce qui semble être un choix judicieux. Ainsi, le logiciel vous permettra seulement l'enregistrement de vos parties ainsi que la rediffusion en direct. Voici lesqui s'offrent à vous :Il est bon de rappeler que vous ne pouvez en aucun cas utiliser plusieurs fois la même source vidéo. Ainsi, si vous utilisez un logiciel de stream comme... il ne vous faudra pas récupérer la source du 4k60 S+, mais bel et bien la fenêtre du logiciel 4k capture de chezSi vous souhaitez récupérer directement la source c'est possible, mais vous devrez vous passer du retour son ce qui n'est pas réellement pratique. Pour le moment,n’est à constater lors de l'utilisation pour du streaming (à condition d'avoir un ordinateur qui accepte de base un stream convenable).Pour l'utilisation en stream il vous faudra donc lancer leet récupérer la source via une capture de fenêtre. Le rendu reste fidèle et permet de jouer sans constater de différences.Le boîtierest un pur concentré de technologie vous permettant d'obtenir une excellente qualité en toute situation. Bien que nous n'ayons pas eu l'occasion de tester sur les nouvelles consoles (le test sera voué à évoluer lors de la sortie de ces dernières). Certes auil aurait été difficile de recevoir un périphérique bancal ou limite concernant ses capacités.Cela étant, pour celles et ceux qui ne souhaitent pas aller aussi loin, nous rappelons quepropose une large gamme de produits adaptés à presque tous les types de joueurs. Ainsi, il vous sera possible d'enregistrer vos parties sans dépasser le(ce que les consoles actuelles ne proposent déjà pas toutes) avec des produits de gammes inférieures et par conséquent moins coûteuses.Lesera donc principalement destiné aux créateurs de contenus ou joueurs professionnels désireux de récupérer du contenu de façon nomade et qualitative. Avec un transport facilité par son, il rentre facilement dans un sac à dos, câbles compris.Il est assez simple de différencier les deux modèles. Là où leest un boîtier d'enregistrement nomade, leest une carte d'acquisition qui demandera à être montée sur un ordinateur. Afin de faire le choix le plus judicieux possible, il y a différentes questions à se poser.Vous pouvez donc dès à présent décider de passer le cap ou simplement de modifier votre choix. Quoi qu'il en soit, la gammeproposera toujours un contenu qualitatif qui saura s'adapter à vos attentes.