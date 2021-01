Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Malgré les problèmes sur les consoles d'ancienne génération et les PC moins puissants,, avec en l'espace de trois semaines 10,2 millions de copies vendues, dont 80 % sur PC selon SuperData . Le rapport précise également que les remboursements sont pris en comptes, mais « n'ont pas d'effet marquant » sur les ventes globales.CD Projekt RED avait indiqué que 8 millions de jeux avaient été précommandés avant la sortie du titre (physique et dématérialisé) et que 13 millions d'exemplaires avaient trouvé preneur en 10 jours , là encore, toutes plateformes et versions confondues. La part importante de copies numériques vendues sur PC s'explique, en plus du contexte sanitaire actuel, du retrait de Cyberpunk 2077 du PS Store une semaine après son lancement, obligeant les joueurs à opter pour une version physique. Malheureusement, nous ne savons pas encore combien d'exemplaires ont été vendus au total, en comptabilisant les versions physiques.Pour rappel, le studio polonais a promis plusieurs mises à jour dans le but d'améliorer l'expérience de Cyberpunk 2077 ces prochains mois, mais aussi des DLC gratuits et un patch next-gen . D'ailleurs, une première mise à jour majeure a été implantée ce 23 janvier . Nul doute que si les bugs sont rapidement corrigés, de nombreuses copies seront vendues en 2021.