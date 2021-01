Quand sortira le patch next-gen de Cyberpunk 2077 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Même si les versions next-gen de Cyberpunk 2077 tournent assez bien, comparées à leur petite sœur, elles ne tirent pas profit des capacités techniques de ces nouvelles consoles. Bien avant son lancement,, pour apporter de nombreuses améliorations. Si aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée, le studio polonais a donné quelques précisions il y a peu.Selon les dires de CD Projekt RED, cette mise à jour spéciale devait sortir peu de temps après le lancement de Cyberpunk 2077. Malheureusement, suite aux reports du RPG et ses nombreux problèmes lors de sa sortie, cette mise à jour next-gen n'est plus attendue pour tout de suite. En début d'année, la firme a partagé sa roadmap, et les DLC ainsi que, sans plus de détail. Les DLC, eux, arriveront « dans les mois à venir ».En attendant d'en savoir un peu plus,. Nous devrions en savoir plus d'ici le mois de juin et ne nous manquerons pas de mettre cet article à jour dès lors que la date de sortie sera partagée.