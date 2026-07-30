Cyberpunk: Edgerunneurs : Un jeu en approche ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 juillet 2026 à 12h09
Il se pourrait bien que la série à succès Cyberpunk: Edgerunners s'offre un jeu, selon une récente rumeur et des découvertes.
Cyberpunk: Edgerunneurs : Un jeu en approche ?

La série Cyberpunk: Edgerunners a, comme vous le savez probablement déjà, connu un grand succès, à tel point qu'une saison 2 arrive au courant de cet automne 2026. Or, il se pourrait que CD Projekt RED décide d'étendre l'univers Cyberpunk: Edgerunners, notamment avec un nouveau jeu.

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Des découvertes sur un potentiel jeu Cyberpunk: Edgerunners

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Il y a très peu de temps, les journalistes de MP1st ont fait des découvertes plutôt intéressantes concernant Cyberpunk: Edgerunners. Le média a ainsi découvert, via un CV d'un ancien développeur, le « Project Gemini », qui se ferait en partenariat entre WayForward (principalement connu pour Shantae) et CD Projekt RED.

D'après les informations communiquées, Project Gemini ferait référence à un jeu de type beat'em up en 2.5D, dont le concept semble s'inspirer directement de Cyberpunk: Edgerunners. Le nom de la série est, d'ailleurs, inscrit dans un premier visuel, qui associe Cyberpunk: Edgerunners et le terme « Gemini ». Ce projet serait également pensé pour proposer une expérience multijoueur en ligne. 

Le Project Gemini, bientôt une réalité ? 

Pour autant, MP1st précise bien qu'aucune information concernant le statut actuel du Project Gemini n'est connue. De plus, celui-ci ne serait qu'au tout début de son développement, et très probablement dans sa phase de recherche. De ce fait, il est possible que Project Gemini ait été abandonné depuis cela. Il se peut également que WayForward travaille encore dessus. Sur ce point, rien n'est sûr, comme vous l'aurez compris.

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Dans tous les cas, et comme toujours, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Bien qu'un tel projet semble plausible, CD Projekt RED n'a pas fait d'annonce concernant un potentiel jeu Cyberpunk: Edgerunners. Reste donc à savoir si la série Cyberpunk: Edgerunners profitera bien d'une production vidéoludique ou non. Affaire à suivre...

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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