Cult of the Lamb : Un premier aperçu de la carte partagé

You can meet NPCs in @cultofthelamb who will lead you to new locations on the world map!



There's a whole world for you to explore 🌎 pic.twitter.com/K2Z38u0xPd — Massive Monster 🐑👑 (@MassiveMonsters) July 26, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le roguelike,, développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital, doit arriver dans quelques jours, au moment où nous écrivons ces lignes. En effet, Cult of the Lamb doit arriver 11 août prochain, sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. D'ailleurs, la communication autour du titre s'est intensifiée, dernièrement.Récemment, le studio de développement et l'éditeur en charge du soft ont partagé, via un post sur Twitter,. Dans la courte vidéo, nous pouvons, notamment, voir plusieurs localisations : « Lamb City », « Lonely Shack » et « Pilgrim's Passage ». Par ailleurs, les développeurs ont indiqué que les joueurs et les joueuses pourront rencontrer différents PNJ. À ce sujet, une précédente communication visuelle avait présenté quelques personnages, dont le guide Ratau, le vendeur d'armes et de malédictions, Kudaai, et bien d'autres.Pour rappel, Cult of the Lamb propose aux joueurs d'incarner un jeune mouton qui vient d'être sauvé de la mort par une entité mystérieuse. En échange, le mouton doit bâtir une communauté et la faire prospérer. Pour cela, il faudra collecter différentes ressources, construire des bâtiments, mais aussi affronter de nombreux ennemis et boss.Cult of the Lamb arrive le 11 août prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Il est d'ores et déjà possible de précommander le titre sur les stores adéquats. Notez que les configurations PC requises sont déjà connues et qu' une démo est disponible sur Steam.