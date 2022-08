Cult of the Lamb : Comment débloquer Celui qui attend en tant qu'adepte ?

Débloquer Celui qui attend en tant qu'adepte sur Cult of the Lamb

Sur, développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital, les joueurs et les joueuses devront affronter un boss bien particulier, nommé Celui qui attend. Or, ce dernier peut rejoindre votre culte en tant qu'adepte si vous le désirez. D'ailleurs, découvrez ci-dessous comment faire.Tout au long de votre aventure sur, vous aurez l'opportunité et vous aurez, d'ailleurs, besoin de débloquer de nouveaux adeptes et de les enrôler en tant que nouvelles recrues dans votre culte. Comme vous l'aurez probablement remarqué, chacun d'entre eux dispose de ses propres statistiques et caractéristiques. Ainsi, certains pourront se soigner plus vite que d'autres ou pourront gagner des niveaux plus rapidement, etc.À ce sujet, sachez qu'il est tout à fait possible de transformer le dernier boss de, à savoir, en un adepte. Pour cela, il convient, bien évidemment, d'avoir battu les 4 Prélats, c'est-à-dire Leshy (donjon Bois sombres), Heket (donjon Anura), Kallamar (donjon Ancr'ombre) et Shamura (donjon Antre de soie). En effet, après cela, vous aurez accès au dernier combat de boss, soit celui contre. En sortant vainqueur de cet affrontement, vous aurez alors la possibilité de tuer définitivement ledit boss ou bien de l'épargner.En décidant d'épargner le boss, celui-ci rejoindra alors votre culte en tant que. Il vous attendra alors à votre base, près de l'Autel. Notons que vous ne pouvez pas changer son apparence, mais vous avez tout de même la possibilité de modifier sa couleur. Vous découvrirez également qu'il possède une caractéristique très intéressante et inédite. Celle-ci se nomme « Immortalité » et fait qu'il « n'atteindra jamais la vieillesse ».Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.