Cult of the Lamb : Leshy, comment battre le boss ?

Battre Leshy sur Cult of the Lamb

Les différentes attaques du boss Leshy et quelques conseils

Leshy se charge et lance des orbes verts, qui retombent à certains endroits. Au sol, vous pourrez voir des marqueurs rouges vous indiquant où retombent ces orbes. Dès lors, il vous suffit de les esquiver en effectuant des roulades ou bien vous dirigez vers une zone plus sécurisée.



Leshy invoque des mobs. À chaque fois, plusieurs ennemis apparaîtront. Essayez de les éliminer le plus rapidement possible. Si vous les laissez en vie, vous pourrez très vite vous retrouver submergé.



Leshy peut se propulser dans les airs et vous cibler afin de retomber sur votre personnage. Notons qu'au moment où Leshy se propulse en l'air, vous verrez un grand marqueur rouge représenté au sol, vous indiquant l'endroit où le boss va retomber. Attendez que Leshy vous cible à un endroit précis et que le marqueur rouge ne clignote plus. Puis effectuez une roulade pour ne pas subir cette attaque.



Leshy est capable d'invoquer des ronces se dirigeant dans différentes directions et occupant ainsi une zone plus ou moins grande de l'arène.

Ces ronces peuvent partir en ligne droite, dans les quatre diagonales, ou bien se propager de façon circulaire. Esquivez-les ou dirigez-vous vers les extrémités de la zone pour les éviter. En effectuant une roulade, vous pouvez traverser les ronces sans prendre de dégâts.



Leshy peut frapper le sol, autour de lui, avec sa tête. Ne restez pas trop longtemps près du boss. Préférez des attaques rapides.



Durant leur aventure sur, les joueurs et les joueuses devront affronter de nombreux boss, soient les 4 Prélats (aussi dits « Hérétiques »). Le premier d'entre eux, à retrouver dans le donjon Bois Sombres, est. D'ailleurs, si vous éprouvez de la difficulté à l'éliminer, voici quelques conseils et détails en ce qui concerne ses différentes attaques.Afin d'affronterpour la toute première fois, notez qu'il est impératif d'éliminer, au préalable, plusieurs mini-boss et ainsi effectuer quelques runs au sein du donjon Bois Sombres. Rassurez-vous, cela ne devrait pas vous prendre trop de temps. En tuant ces mini-boss, vous aurez ainsi accès à l'affrontement final contre, le boss du donjon Bois Sombres, dispose de plusieurs attaques variées, qu'il convient d'analyser et connaître pour survivre et sortir vainqueur de cet affrontement. À ce sujet, vous pouvez retrouver, ci-dessous, un descriptif des attaques dudit boss et quelques conseils pour vous aider afin de vaincre ce premier Prélat.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.