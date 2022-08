Cult of the Lamb : Kallamar, comment vaincre le boss ?

Battre Kallamar sur Cult of the Lamb

Saleos

Haborym

Baalzebub

Les différentes attaques du boss Kallamar et quelques conseils

Kallamar invoque une multitude de mobs de diverses tailles, en fonction de sa barre de santé. Ainsi, durant ce combat, vous verrez des mobs que vous avez déjà rencontrées dans le donjon. Certains sont plus féroces que d'autres. Essayez de repousser les poulpes explosifs vers le boss ou vers les autres ennemis pour leur infliger des dégâts, assez facilement et rapidement. Tuez un maximum de mobs pour recharger votre Ferveur et surtout ne pas être submergé.



Kallamar se rapproche de vous pour vous asséner un coup avec son épée. À ce moment-là, vous verrez le boss lever une grande épée au-dessus de sa tête. Attendez qu'il se rapproche de vous et effectuez une roulade au dernier moment, pour vous écarter.



Kallamar utilise son poignard. Si l'attaque à l'épée est facile à repérer, celle avec le poignard l'est un peu moins tant le mouvement du boss est assez rapide. Après la première attaque à l'épée, dashez une nouvelle fois pour vous écarter encore plus du boss et éviter cette attaque furtive.



Kallamar invoque des orbes rouges pouvant se diriger dans plusieurs directions, de façon linéaire, circulaire ou désordonnée (images ci-dessous). Pour invoquer ces orbes, Kallamar prend en main un objet rond et doré. Dès que vous apercevez le boss prendre cet item en main, écartez-vous au maximum de lui et dirigez-vous vers les extrémités de l'arène. Ainsi, vous aurez une meilleure vision d'ensemble et vous pourrez plus facilement esquiver les orbes.



Disponible dans le donjon Ancr'ombre,est le troisième boss de, développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital. Il peut être difficile de le battre. De fait, voici quelques conseils pouvant vous aider pour cet affrontement ainsi qu'un descriptif du pattern dudit boss.Afin d'affronter, les joueurs et les joueuses doivent impérativement avoir battu les deux premiers Prélats, soit Leshy et Heket . De plus, pour accéder au combat final contre, il faut avoir tué trois mini-boss (listés ci-dessous) et donc avoir effectué plusieurs runs au sein du donjon Ancr'ombre.Après cela, la porte du boss s'ouvrira. Dès lors, il ne vous reste plus qu'à parcourir, une nouvelle fois, ledit donjon jusqu'à atteindre la dernière salle, soit celle de l'affrontement contre leVaincrele boss du donjon Ancr'ombre, n'est pas chose aisée sur. En effet, ce troisième Prélat est réellement coriace.semble disposer d'un pattern moins varié d'attaques que Leshy et Heket. Or, l'affrontement est tout de même intense. Ci-dessous, nous vous proposons un descriptif des attaques dudit boss ainsi que quelques conseils pouvant vous aider à vaincreLe plus important, durant votre combat contre, est d'essayer d'avoir la meilleure lisibilité possible.Pour rappel,est disponible sur consoles PlayStation, Xbox One mais aussi sur PC et Nintendo Switch.