Cult of the Lamb : Shamura, comment vaincre le boss ?

Les différentes attaques du boss Shamura et quelques conseils

Shamura se déplace rapidement et effectue des bonds. Ses déplacements sont assez rapides. Essayez de toujours rester en mouvement et ne pas rester au niveau de la tête de Shamura.



Shamura disparaîtra de l'écran (image 2 ci-dessous). Après avoir tissé une toile, Shamura disparaît de l'écran avant de bondir soudainement et brutalement sur vous. Aucun marqueur rouge, au sol, n’indique son point de chute. De ce fait, il vous faudra esquiver l'attaque en effectuant un ou plusieurs dashs, au bon moment.



Des mobs apparaîtront, tout au long de l'affrontement. Il s'agit d'araignées plus ou moins coriaces, que vous avez déjà croisé dans le donjon. Essayez d'en tuer pour récupérer de la Ferveur, mais ne vous acharnez pas à toutes les éliminer.



Shamura utilise ses pattes pour vous attaquer dès qu'il est proche de vous. Le mouvement étant rapide, il est parfois difficile de l'anticiper. N'hésitez pas à prendre de la distance avec le boss lorsque celui-ci se précipite vers vous. Et positionnez-vous plutôt derrière lui ou sur les côtés.



Shamura se charge et invoque des orbes verts. Ce mouvement est assez simple à lire : vous verrez le point de chute de ces orbes. Esquivez et allez attaquer Shamura à ce moment précis.



Shamura invoque des bombes explosives (image 3 ci-dessous). Le point d'impact des bombes est indiqué au sol. Esquivez-les et rapprochez-vous du boss. Il s'agit d'une très bonne fenêtre d'attaque pour riposter.



Shamura invoque des cercles composés d'orbes rouges. Contrairement aux orbes verts, les rouges ont un mouvement circulaire. Dès que vous voyez ces orbes, dirigez-vous vers les extrémités de l'arène et effectuez une roulade au moment opportun pour les éviter.



À retrouver dans le dernier donjon, intitulé Antre de soie, Shamura est le quatrième boss de. Étant plutôt rapide, l'affrontement contre ce boss peut se révéler difficile. De ce fait, vous pouvez retrouver ci-dessous quelques conseils, qui pourraient vous aider à battre Shamura, sur le titre de Massive Monster et Devolver Digital.Tout d'abord, sachez que pour affronter, il est impératif d'avoir battu les trois premiers boss, c'est-à-dire Leshy Heket et Kallamar (dans cet ordre précis). De plus, il convient d'avoir éliminé trois mini-boss (listés ci-dessous) dans le donjon Antre de Soie et donc avoir effectué plusieurs runs dans celui-ci.C'est en vainquant ces trois mini-boss que la porte du dernier Prélat s'ouvrira. Dès lors, il ne vous restera plus qu'à parcourir, encore une fois, le donjon Antre de soie pour atteindre la dernière salle, soit celle de l'affrontement contreVaincre, le boss du donjon Antre de soie, n'est vraiment pas facile surtant ce quatrième Prélat se veut rapide. Shamura possède des attaques qui pourraient grandement mettre à mal votre santé. Ainsi, ci-dessous, vous pouvez retrouver un descriptif des attaques dudit boss ainsi que quelques conseils pouvant vous aider à sortir vainqueur de cet affrontement.Contrairement à Kallamar, les attaques successives et rapides de Shamura ne laissent pas beaucoup de temps pour attaquer les mobs. Nous vous conseillons de garder constamment un œil sur ce boss, plutôt que de porter l'intégralité de votre concentration sur ces créatures.Rappelons queest disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.