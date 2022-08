Cult of the Lamb : Heket, comment battre le boss ?

Battre Heket sur Cult of the Lamb

Les différentes attaques du boss Heket et quelques conseils

Heket se déplace constamment en sautant. En atterrissant sur le sol et si vous êtes à portée, vous pourriez subir des dégâts. Lorsque vous le voyez bondir, écartez-vous de votre précédente position.



Heket invoque une nuée de petites créatures volantes (comme sur l'image 2 ci-dessous) Ces créatures vous poursuivent sur de longues distances. Il est préférable de les tuer rapidement.



Heket se charge et sort sa langue dans une zone précise. À un moment, Hecket sera capable de sortir plusieurs langues en même temps. Soyez constamment en mouvement et effectuez des roulades pour les éviter. Une fois que la langue est ancrée dans le sol, Heket est vulnérable et vous disposez ainsi d'une belle fenêtre d'attaque.



Heket invoque plusieurs mobs (grenouilles rouges), envahissant l'arène. Il s'agit de mobs précédemment rencontrés dans le donjon. Certains sont petits, tandis que d'autres ont une taille plus importante. Les plus grosses grenouilles agissent comme Heket. Durant l'affrontement, vous verrez le boss Heket disparaître. Il vous faudra alors éliminer tous les mobs, présents dans l'arène, avant de le voir réapparaître. Profitez-en pour charger votre jauge de Ferveur.



Heket invoque de nombreuses créatures explosives (comme sur l'image 3 ci-dessous). Notons que vous verrez où ces ennemis vont exploser grâce à des marqueurs rouges au sol. Esquivez-les au maximum.



Le deuxième boss du titre de Massive Monster et Devolver Digital,, est, à retrouver dans le donjon Anura. Celui-ci est un peu plus coriace que le Prélat Leshy et il peut ainsi être assez difficile de le battre. De ce fait, vous pouvez retrouver, dans ce qui suit, un descriptif de son pattern et quelques conseils pouvant vous aider pour cet affrontement.Afin d'affrontervous devez impérativement avoir éliminé Leshy , soit le boss du premier donjon intitulé Bois sombres. Ensuite, pour accéder à l'affrontement final contre Heket, il vous faut avoir tué plusieurs mini boss et donc avoir effectué quelques runs au sein du donjon Anura.À un moment, la porte du boss s'ouvrira. Dès lors, il ne vous reste plus qu'à parcourir, une nouvelle fois, ledit donjon jusqu'à atteindre la dernière salle, soit celle du combat contre le, le boss du donjon Anura, se veut un peu plus coriace que Leshy. Ce premier dispose, lui aussi, d'attaques variées, qu'il faut analyser et connaître pour survivre et l'éliminer. D'ailleurs, nous vous proposons, ci-dessous, un descriptif des attaques dudit boss ainsi que quelques conseils pouvant vous aider à vaincre Heket.Pour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.