Familier Crimson Desert : Comment avoir un animal ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 mars 2026 à 15h19
Nous vous expliquons, pas à pas, comment avoir un animal de compagnie (chien et chat) sur Crimson Desert, tout en vous apportant des informations à ce sujet.
Familier Crimson Desert : Comment avoir un animal ?
Comme beaucoup d'autres jeux, Crimson Desert permet aux joueurs et aux joueuses de caresser des chats et des chiens. D'ailleurs, sur le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss, il est même possible d'adopter un animal pour en faire un familier. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment avoir un animal de compagnie (chien et chat) sur Crimson Desert, en vous détaillant le processus d'adoption et en vous précisant leur utilité.

Comment avoir un animal/familier sur Crimson Desert ?

Adopter un chat et un chien sur Crimson Desert

Adopter un chat et/ou un chien sur Crimson Desert n'est, en réalité, pas très compliqué. Or, il y a certaines subtilités et détails à connaître pour avoir un familier. Ainsi, tout au long de votre périple sur le continent de Pywel, vous aurez l'occasion de croiser de nombreux chiens et chats. Il est tout à fait possible de les adopter, et ce, de la façon suivante
  • Approchez-vous d'un chien ou bien portez un chat, puis caressez-le.
  • Cette action fera monter une jauge de confiance de +5, et ce, à chaque fois.
    • Or, il n'est possible de caresser un chien ou un chat plus de 5 fois par jour. Ce qui vous permet d'obtenir +25 de confiance par jour. Il vous faudra donc revenir les voir, le lendemain, afin d'augmenter cette jauge de confiance.
  • Vous pouvez également donner de la nourriture à un chien et à un chat pour monter leur jauge de confiance.
    • Le gain en confiance dépend de la qualité de la nourriture donnée, que vous devez jeter au sol depuis votre inventaire. Vous pouvez répéter cette opération jusqu'à 3 fois par jour.
      • Les chiens aiment la viande, tandis que les chats semblent friands de lait ou encore de poissons.
Une fois que la jauge de confiance est à 100 %, vous pourrez adopter le chien ou le chat en question. Celui-ci deviendra ainsi votre animal de compagnie/familier sur Crimson Desert. D'ailleurs, cela a une certaine importance et pourrait vous être utile pour le reste de votre périple.

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Quelle est l'utilité d'un familier sur Crimson Desert ?

Avoir un familier sur Crimson Desert est relativement intéressant. Par exemple, dès que vous avez adopté un chien, ce dernier apparaîtra régulièrement à vos côtés (hormis quand vous êtes à cheval). Sur Crimson Desert, un chien adopté peut ramasser le loot laissé par les ennemis, mais ne prendra pas part aux affrontements. Cela vous permettra donc de gagner de précieuses minutes. Il est ainsi recommandé d'adopter un animal de compagnie sur Crimson Desert.

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Comment changer de familier sur Crimson Desert ?

Si vous avez plusieurs familiers sur Crimson Desert, sachez que vous pouvez, à tout moment, changer d'animal de compagnie. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir le menu en jeu, d'aller dans l'onglet « Inventaire », puis choisir « Familier ». Il vous suffira, dès lors, d'appeler l'animal de compagnie de votre choix (touche Croix sur le chien ou le chat en question). Les autres vous attendront dans le Camp des Crinières Grises (une fois débloqué). Soulignons, à ce sujet, que vous pouvez avoir jusqu'à 30 familiers sur Crimson Desert, et que ces derniers peuvent porter différents vêtements/accessoires.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Sinon, vous pouvez également retrouver nos autres guides Crimson Desert, comme comment soigner votre cheval.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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