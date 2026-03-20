Crimson Desert : Comment soigner votre cheval ?

Votre cheval sera votre plus fidèle compagnon dans Crimson Desert. Nous vous expliquons comment faire pour le soigner.
Dans l'immensité du monde de Pywel, votre monture est bien plus qu'un simple moyen de transport, c'est votre compagne de route la plus précieuse. Cependant, entre les galops effrénés et les attaques d'ennemis, votre cheval peut s'épuiser ou se blesser
. Si vous remarquez des traces de sang sur sa robe, s'il boite ou s'il refuse tout simplement de courir, il est temps d'intervenir
. Voici toutes les méthodes pour restaurer la santé et l'endurance de votre destrier dans Crimson Desert
.
Comment soigner son cheval dans Crimson Desert ?
La solution la plus simple et la plus efficace est celle de se rendre dans une écurie
, bien qu'elle puisse coûter quelques pièces de cuivre ou d'argent. Les écuries (identifiées par une icône de fer à cheval sur la carte) permettent de soigner intégralement votre monture en un instant et nous en trouvons dans la quasi-totalité des villes de Crimson Desert.
Parlez au palefrenier pour « Récupérer et Soigner
» votre cheval. C'est la solution idéale si votre monture est trop blessée pour avancer. Par exemple, une écurie se trouve juste au nord de Hernand (voir images). Attention à ne pas la confondre avec la sellerie (icône de selle).
Nourrissez votre cheval
Néanmoins, se rendre dans une écurie n'est pas la seule option pour soigner son cheval dans Crimson Desert
. Si vous êtes loin d'une ville, vous pouvez utiliser de la nourriture pour redonner de petites quantités de santé et d'endurance. C'est une excellente habitude à prendre pour éviter l'épuisement total. Chez certains marchands, comme dans les selleries, vous pourrez acheter du fortifiant, permettant de soigner le cheval.
Sinon, certaines ressources, comme les betteraves ou le foin permettent de restaurer la santé de votre fidèle destrier
. Ayez donc toujours une petite quantité de ces éléments sur vous. Pour nourrir votre cheval, approchez-vous de lui avec la lanterne.
Utilisez la Paume de Force
Pour les joueurs plus avancés, il existe une méthode gratuite et extrêmement efficace, la Paume de Force : Guérison. Il s'agit d'une amélioration de votre compétence de Paume de Force que vous pouvez débloquer via un Artéfact Abyssal
(les points de compétences). Une fois la compétence chargée (en pressant le stick droit), basculez sur la variante curative (stick gauche), visez votre cheval et relâchez. C'est la méthode la plus économique pour soigner vos blessures de combat en plein voyage.
Voilà, vous savez à peu près tout pour soigner votre cheval dans Crimson Desert
. Sinon, vous pouvez également retrouver nos autres guides Crimson Desert
, comme supprimer les primes sur votre tête, si vous avez une amende
.
commentaire (0)