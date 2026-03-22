Crimson Desert : Comment débloquer le double saut ?

Nous vous expliquons comment débloquer le double saut dans Crimson Desert, et si cette fonctionnalité en vaut la peine.
Dans un monde aussi vaste et vertical que celui de Pywel, la mobilité est votre meilleur atout. Le double saut peut-être une mécanique de mouvement essentielle dans Crimson Desert
, permettant d'atteindre des hauteurs inédites et de faciliter l'exploration. Pourtant, Pearl Abyss reste fidèle à sa philosophie, le jeu ne vous prend pas par la main, et de nombreux joueurs pourraient passer à côté de cette compétence pendant des heures. Voici comment débloquer le double saut rapidement.
Les deux méthodes pour débloquer le double saut
Il existe deux manières distinctes d'obtenir cette capacité pour Kliff. La première est directe et coûteuse, la seconde repose sur l'observation.
Le moyen le plus simple consiste à acheter la compétence directement dans votre menu. Elle se cache dans l'arbre de l'Esprit, la partie verte. Vous l'obtiendrez contre 1 Artéfact Abyssal
.
Il est vrai que l'arbre de compétences étant assez fourni, nous pouvons vite manquer des améliorations de ce genre. C'est probablement l'investissement le plus rentable pour gagner en confort d'exploration dès vos premières foulées.Crimson Desert
introduit une mécanique unique qui permet d'observer et d'apprendre. Elle permet à Kliff d'apprendre de nouveaux objets, mouvements ou sorts simplement en regardant les autres les utiliser. De fait, si vous croisez un personnage ou un ennemi effectuant un double saut, observez-le attentivement. Kliff assimilera alors la technique instantanément et gratuitement.
Ces opportunités sont cependant rares. De fait, si vous souhaitez obtenir le double saut dans Crimson Desert, mieux vaut dépenser un point de compétence.
Le double saut est-il indispensable ?
Pour terminer la campagne principale de Crimson Desert
, le double saut n'est techniquement pas requis. Le jeu offre déjà une immense liberté via l'escalade ou le planeur. Cependant, il s'avère extrêmement pratique pour :
- Résoudre certaines énigmes environnementales plus facilement.
- Atteindre des corniches qui semblent inaccessibles au premier abord, même avec l'escalade.
- Fluidifier les phases de combat et d'esquive en vous permettant notamment de faire certains combos.
Une fois débloqué, le double saut devient vite addictif et s'intègre naturellement à votre kit de survie dans Crimson Desert
. Et si vous l'avez débloqué mais que vous ne l'aimez pas forcément, vous pouvez toujours respec vos compétences
.
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