Crimson Desert : Sans surprise, un mod permet de jouer avec une femme

Depuis son lancement, Crimson Desert frustre une partie de sa communauté à cause de l'absence de création de personnage. Face à un protagoniste jugé trop rigide, les joueurs ont pris les choses en main avec un mod ambitieux permettant enfin d'incarner une héroïne entièrement personnalisable.
L'une des principales critiques formulées à l'encontre de Crimson Desert depuis sa sortie concerne l'impossibilité de créer son propre avatar.
Les joueurs sont contraints d'incarner Kliff, un protagoniste souvent pointé du doigt pour son manque cruel de personnalité. Bien que le jeu permette de débloquer Damiane, un personnage secondaire, ses capacités limitées la rendent inutilisable en tant qu'héroïne principale. Face à ce constat, la communauté a décidé d'agir, et un créateur de personnage, permettant notamment d'incarner une femme, est en ligne
.
Un mod pour libérer la créativité des joueurs
Le mod sobrement intitulé Character Creator Female
, développé par Khione95, transforme radicalement l'expérience de jeu. En détournant la fonction du barbier
, initialement prévue pour de légères retouches capillaires ou l'ajout de tatouages, ce mod permet de bâtir une héroïne de toutes pièces. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les joueurs ont désormais accès à 98 préréglages de visages et 159 coupes de cheveux
.
Les armures massives de Kliff ont également été retravaillées pour s'adapter à une morphologie féminine
. Le créateur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et prévoit d'ajouter des options pour les sourcils, le maquillage, ainsi que de nouvelles races jouables comme les orcs et les gobelins. Pour parfaire l'immersion, ce mod peut être couplé au travail de la communauté qui utilise l'intelligence artificielle pour convertir les dialogues originaux en une voix féminine. Vous pouvez y avoir accès directement depuis NexusMods
. Toutes les instructions pour l'installer y sont précisées.
L'incompréhension face aux choix du studio
L'engouement autour de ce mod ravive une question légitime : pourquoi le studio n'a pas intégré le célèbre outil de création de son précédent titre, Black Desert Online ?
De nombreux amateurs estiment que le scénario ne justifie en rien d'imposer un protagoniste prédéfini.
Je ne comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas suivi la voie de Cyberpunk. Garder la même histoire, mais nous permettre de modifier le personnage. Qu'est-ce qui est si difficile ?
Le directeur du studio a lui-même reconnu que la narration aurait pu être plus soignée. Il a expliqué aux actionnaires que l'équipe de production avait finalement privilégié le gameplay, domaine dans lequel le studio excelle, au détriment de l'intrigue.
Un développement narratif chaotique
Les récentes déclarations d'Alec Newman, l'acteur prêtant sa voix à Kliff, éclairent les zones d'ombre du développement. Pendant près de cinq ans, le comédien a enregistré de multiples versions de son personnage au gré des changements de direction du projet. Crimson Desert, pensé à l'origine comme un préquel multijoueur, a progressivement muté en une aventure solo en monde ouvert
.
Si l'ajout officiel d'un éditeur de personnage par les développeurs semble improbable à ce stade, la cadence impressionnante des mises à jour laisse espérer des surprises
. En attendant, les passionnés continuent de façonner le monde fantastique à leur image, prouvant une fois de plus la vitalité de la scène créative.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos guides Crimson Desert
, comme celui sur comment obtenir le set de l'armure de l'Âme maudite
. Enfin, si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :
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commentaires (2)
Kliff en caleçon ça doit être bien sympa 😂
Un mod permet surtout de jouer Kliff en caleçon, osef du reste 👍