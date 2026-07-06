Crimson Desert déploie une mise à jour majeure avec de nouvelles armures de boss

Pearl Abyss vient de déployer une mise à jour majeure pour Crimson Desert. Au programme, des dizaines de nouvelles armures, l'accès aux Abysses pour de nouveaux personnages et des améliorations très attendues par la communauté.

Le suivi de Crimson Desert se poursuit avec une intensité remarquable. Pearl Abyss a récemment publié une nouvelle mise à jour substantielle pour son jeu de rôle en monde ouvert, apportant une multitude de contenus inédits et d'ajustements réclamés par les joueurs. Avec plus de six millions d'exemplaires vendus sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC, le titre ne montre aucun signe de ralentissement. Le studio sud-coréen prouve une fois de plus son engagement envers sa communauté en enrichissant l'expérience de jeu de manière significative.*

Une avalanche de nouveaux équipements

L'attrait principal de ce correctif réside dans l'ajout de dizaines de nouvelles pièces d'armure. Les personnages de Kliff et Oongka bénéficient de quatre ensembles d'armures flambant neufs. Parmi eux, les joueurs pourront enfin mettre la main sur la très demandée armure du Chevalier du Carnage. En plus de ces ensembles de boss, le jeu intègre 19 pièces d'équipement distinctes, incluant de nouveaux casques pour personnaliser davantage les combattants.













De son côté, Damiane n'est pas en reste. Le personnage féminin reçoit 8 nouvelles pièces d'armure classiques, ainsi que des éléments issus d'ensembles prestigieux comme le Gardien d'Odeck, le Tireur Sombre et le Libérateur Masqué. Fait notable, Damiane et Oongka peuvent désormais s'équiper du matériel Kuku, comprenant notamment des armures résistantes aux éléments et le fameux casque laser Marni. Les amateurs d'artisanat seront également ravis d'apprendre qu'il est désormais possible de fabriquer des armures populaires telles que l'armure de plates maudite par le givre.

Les Abysses s'ouvrent à de nouveaux horizons

L'autre changement majeur de cette mise à jour concerne l'exploration et les défis de haut niveau. Damiane et Oongka peuvent dorénavant pénétrer dans les Abysses. Cette nouveauté a entraîné la relocalisation des fragments de mémoire pour certains boss affrontables à nouveau, tels que Goyen ou Draven.

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L'interface utilisateur a également été revue pour offrir plus d'immersion. Il est maintenant possible de masquer la mini-carte et l'affichage de l'état du personnage via les paramètres du jeu. Les développeurs ont aussi pensé au confort visuel et interactif puisque les familiers invoqués se reposeront désormais aux côtés de votre personnage lorsque vous utilisez un lit.

Des corrections et un avenir prometteur

Le patch notes détaille une longue liste d'améliorations techniques et de corrections de bugs. Les armes à feu peuvent maintenant être utilisées lors d'une glissade, et de nombreuses armes principales ou secondaires sont désormais compatibles avec le système de teinture. Des soucis liés aux quêtes, à la navigation en barque ou encore aux puzzles ont été résolus pour garantir une progression plus fluide.

Pearl Abyss rappelle que sa feuille de route s'étalant jusqu'à septembre est loin d'être terminée. Des améliorations liées à l'histoire principale sont prévues très prochainement. Par ailleurs, le studio travaille activement sur un DLC qui promet d'offrir une expérience différente des mises à jour régulières, bien que les détails exacts restent encore mystérieux.

Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous vous proposons également quelques guides, comme comment obtenir le Coucou des falaises. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :