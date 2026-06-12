Crimson Desert : MàJ 1.11.00 du 12 juin, les détails du contenu et améliorations

Retrouvez le patch notes de la mise à jour du 12 juin pour Crimson Desert, laquelle continue d'améliorer l'expérience, comme toujours, tout en ajoutant quelques fonctionnalités.

Nouvelle mise à jour pour Crimson Desert, qui ne s'arrête décidément jamais, et cela devrait d'ailleurs continuer encore un bout de temps. Outre les différentes améliorations et corrections de problèmes, nous retrouvons encore une fois du contenu, pour approfondir l'expérience. De nouveaux défis ont été ajoutés, tandis que Damiane et Oongka ont aussi été améliorés.

Vous retrouverez le patch notes complet de la mise à jour 1.11.00 de Crimson Desert ci-dessous.

Détails du patch 1.11.00 Nouveautés Ajout de nouveaux défis permettant d'augmenter le nombre de familiers adoptables. Jusqu'à 100 familiers peuvent désormais être enregistrés. Toutefois, même si vous possédez plus de 50 familiers, vous ne pouvez en invoquer que 50 au maximum dans le Camp. Ajout d'objets permettant d'augmenter le nombre de familiers pouvant être enregistrés, également obtenables en récompense des défis de familiers existants. Si vous avez déjà terminé les défis concernés, les récompenses vous seront distribuées en quantité correspondante.

Ajout d'une icône de carte exclusive pour le Bébé wyverne.

[Damiane/Oongka] Amélioration apportée afin de pouvoir équiper la Foreuse de carrière et la Tronçonneuse électrique.

Amélioration apportée afin que le Talisman de vaillance puisse également être équipé sur l'Aigle de fer et le Phénix. (Supprimé : 12/06/2026) Améliorations principales Contenus Les Marchands récupèrent désormais les équipements rares que vous avez perdus pour les revendre. Si vous perdez des équipements rares obtenus via des Coffres au trésor ou des Quêtes, vous pouvez désormais les racheter dans les Boutiques. Ces équipements sont revendus à des prix plus élevés que ceux d'origine. Les équipements perdus deviennent disponibles dans les Boutiques au plus tôt 7 jours (temps de jeu) après leur perte.

Le mini-jeu de Flipper a été amélioré et sa difficulté a été revue à la baisse. Les mouvements de la balle ont été ajustés pour lui donner une sensation de plus grande lourdeur. L'erreur où la balle traversait les murs a été partiellement corrigée. Certains obstacles fixes ont été supprimés et l'emplacement des obstacles a été ajusté. L'erreur où la balle se coinçait fréquemment dans la zone du premier étage à gauche a été partiellement corrigée. La force de projection et l'angle de lancement de la balle depuis le téléporteur ont été ajustés. Correction de l'erreur où la balle tombait parfois vers le bas lors de sa propulsion depuis la rampe de lancement.

Correction de l'erreur où l'utilisation des Talismans était indisponible dans certaines situations.

Amélioration apportée afin que le nom du familier soit conservé lors de sa croissance.

L'erreur où la Wyverne invoquée ne pouvait pas être montée a été corrigée.

Modification apportée afin que l'Œuf de coucou et l'Œuf de wyverne ne soient plus cumulables.

Correction apportée afin que l'invocation de monture ne puisse pas être exécutée dans les zones dangereuses.

Amélioration partielle de la détection de la triche dans les mini-jeux de duel. Contrôles [Manette] Amélioration apportée afin de pouvoir configurer les touches permettant d'ouvrir l'Inventaire, la Carte, les Compétences, le Journal et le Mode photo.

Amélioration de l'erreur où le personnage remontait automatiquement sur la wyverne s'il essayait d'en descendre en plein vol.

Correction de l'erreur où il était impossible de déplacer certains objets lorsqu'ils étaient sortis en mode Décoration. Combat / Action [Damiane/Oongka] Correction de l'erreur où la quantité d'Esprit restaurée n'augmentait pas en augmentant le niveau de la compétence "Concentration".

Amélioration apportée afin de pouvoir monter sur une wyverne en plein vol en utilisant "Force axiomatique", même sans avoir appris la compétence "S'accrocher".

Ajustement de la configuration des attaques des golems.

Amélioration apportée afin que des effets supplémentaires se produisent lors de l'utilisation de Tir évasif explosif et Volonté du vent lorsqu'une flèche spéciale est équipée. IU Amélioration de certaines images d'animaux, de connaissances et d'aides.

Correction de l'erreur où le nom des animaux s'affichait sous la forme "???" chez le Marchand de bétail.

Correction de l'erreur où l'interface d'obtention d'EXP ne s'affichait pas après avoir nourri un familier. Localisation Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues. Autres corrections [Oongka] Correction de l'erreur où les obus n'étaient pas consommés lors de l'utilisation de Canon de rupture en étant accroché à un mur.

Correction de l'erreur où l'effet d'obtention supplémentaire d'objets ne s'appliquait pas lors de l'utilisation de la Foreuse en étant suspendu.

Correction de l'erreur où la profondeur de champ ne se désactivait pas en Mode photo.

Correction de l'erreur où Étoile noire et la Wyverne marchaient dans l'eau dans certaines situations.

Correction de l'erreur où l'attaque de la Wyverne consommait trop d'endurance sur la terre ferme.

Ajout du "Panier de fleurs" dans la liste de vente du Magasin de ravitaillement de Hernand, et de "Armes à distance du monde - Arcs, tome 1" dans celle de la Boutique d'équipement de Hernand.

Correction de l'erreur où les objets de type Nourriture étaient consommés par 2 lors de l'action "Nourrir" en difficulté Difficile.

Correction apportée afin que la connaissance "Irkyn" soit obtenue à coup sûr en accomplissant la quête "Réparation de four à l'atelier de l'Antre ardente".

Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous vous proposons également quelques guides, comme comment obtenir le Coucou des falaises. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :