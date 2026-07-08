Crimson Desert sortira bien sur Switch 2, malgré la difficulté du portage

Pearl Abyss confirme le développement de Crimson Desert sur la Nintendo Switch 2. Lors d'une longue réunion avec ses actionnaires, le studio sud-coréen a détaillé ses ambitions techniques, tout en promettant des refontes majeures.

L'information a de quoi rassurer les possesseurs de la Nintendo Switch 2. Pearl Abyss a bien l'intention de porter son excellent Crimson Desert sur la dernière machine du géant japonais. En effet, la console devrait être capable de faire tourner le jeu d'action et d'aventure en monde ouvert, même s'il reste encore beaucoup de travail d'optimisation.

Un portage Switch 2 déjà jouable en interne

Lors d'un récent entretien avec les investisseurs, Huh Jin-young, le PDG du studio sud-coréen, a réitéré son ambition de proposer le titre sur un maximum de plateformes. Nous apprenons ainsi que le développement de Crimson Desert sur Switch 2 est suffisamment avancé pour permettre de faire tourner le jeu dans sa forme la plus basique.

Nous pensons qu'il est important de proposer Crimson Desert sur un maximum de plateformes. Nous étudions actuellement la Nintendo Switch 2 et le développement est suffisamment avancé pour permettre un gameplay basique. Cependant, l'extension sur d'autres plateformes ne se résume pas à un simple portage. L'enjeu principal est de garantir la qualité graphique, l'action et l'immersion dans le monde ouvert.

Le dirigeant précise que des vérifications techniques sont encore nécessaires pour s'assurer que l'expérience globale réponde aux exigences de qualité du studio et de ses partenaires. Aucune date de sortie n'a donc été communiquée pour cette version spécifique, qui pourrait néanmoins arriver d'ici à la fin de l'année.













Un succès commercial teinté de regrets

Si la nouvelle de ce portage est réjouissante, la réunion de trois heures et demie s'est curieusement ouverte sur des excuses. Malgré des ventes impressionnantes, atteignant deux millions d'exemplaires le jour de la sortie et six millions en moins de trois mois, l'action en bourse de Pearl Abyss stagne. Ce décalage entre la réalité commerciale et la perception du marché inquiète grandement les actionnaires.

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Le PDG a ainsi reconnu que la communication de l'entreprise avait été insuffisante. Il a également admis que l'expérience des premières heures de jeu, l'accessibilité et l'équilibrage général auraient dû être mieux préparés avant le lancement. Pour corriger le tir, le studio déploie depuis la sortie des mises à jour hebdomadaires basées sur les retours des joueurs. De nombreuses choses ont été ajoutées et améliorées depuis, permettant à la production de devenir l'un des plus gros succès de l'année.

L'avenir de Crimson Desert et les autres projets

L'équipe de développement ne se contente pas de simples correctifs techniques. Une refonte complète de la narration est en cours, incluant de nouvelles cinématiques pour enrichir l'histoire de bout en bout. Au moins un DLC est prévu, mais n'arrivera pas avant le dernier trimestre de l'année.

Face à la demande de la communauté, Pearl Abyss n'exclut pas l'ajout d'un mode multijoueur, rappelant que le projet initial avait été pensé comme un jeu en ligne avant de bifurquer vers une aventure solo. Des études de faisabilité technique sont en cours. Le support officiel des mods est également à l'étude, le studio ayant bien conscience de l'impact positif de ces ajouts sur la durée de vie des productions en monde ouvert.

Enfin, le studio a donné des nouvelles de ses autres projets. DokeV est désormais visé pour la seconde moitié de l'année 2028, tandis que le jeu de tir PLAN 8 n'en est encore qu'au stade de concept, alors qu'il a été annoncé il y a déjà sept ans. Ces annonces montrent une volonté claire de Pearl Abyss de consolider ses bases techniques tout en préparant sereinement l'avenir de ses licences.

Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous vous proposons également quelques guides pour vous aider dans votre progression. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :