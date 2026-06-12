Crimson Desert : Le DLC sera « différent » du jeu de base

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 juin 2026 à 16h34
Le responsable des relations publiques et du marketing de chez Pearl Abyss a, récemment, déclaré que le DLC de Crimson Desert sera différent de l'expérience proposée dans le jeu de base.
Crimson Desert : Le DLC sera « différent » du jeu de base

Depuis son lancement, Crimson Desert ne cesse d'accueillir des nouveautés, introduites par le biais de mises à jour. En plus de cela, et comme vous le savez probablement déjà, Pearl Abyss développe un DLC pour le titre. D'ailleurs, il y a peu de temps, le responsable des relations publiques et du marketing du studio a indiqué que le DLC de Crimson Desert sera « très différent » par rapport au jeu de base.

Un DLC « différent » pour Crimson Desert

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En effet, c'est au cours d'une interview avec les journalistes de The Gamer que Will Powers, le responsable des relations publiques et du marketing chez Pearl Abyss, a évoqué le DLC de Crimson Desert. Will Powers a, ainsi, expliqué que le DLC sera « très différent » du jeu de base :

Ce sera très différent, que ce soit en termes de portée, d'ampleur ou de taille, ce sera différent. Quant à ce que cela implique au-delà de ça, nous n'en parlons pas encore.

Malheureusement, Will Powers n'a pas donné de plus amples explications et informations concernant le contenu du DLC de Crimson Desert, qui ne dispose pas encore de date ni même de fenêtre de sortie. Nul doute que nous en saurons plus dans les prochains mois. Entre temps, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à de nouvelles et prochaines mises à jour pour Crimson Desert.

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Pearl Abyss continue les mises à jour gratuites pour Crimson Desert

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Comme indiqué récemment, Pearl Abyss entend bien continuer à soutenir Crimson Desert, et ce, sur le long terme. De ce fait, le studio de développement compte bien déployer de nouvelles mises à jour gratuites, à l'avenir, sur Crimson Desert. Dès lors, le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss devrait encore recevoir de nouveaux contenus, avant l'arrivée de son DLC (et probablement après).

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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