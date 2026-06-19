Crimson Desert : MàJ 1.12.00 du 19 juin, les détails du contenu et améliorations

Retrouvez le patch notes de la mise à jour du 19 juin 2026 de Crimson Desert, qui apporte quelques nouveautés, mais aussi améliorations.

Depuis son lancement, Crimson Desert ne cesse d'accueillir de nouvelles mises à jour. D'ailleurs, en ce vendredi 19 juin 2026, Pearl Abyss a déployé un nouveau patch sur son jeu à succès. Il s'agit, pour être plus précis, de la mise à jour 1.12.00, qui ajoute plusieurs nouveautés, notamment en ce qui concerne la maison des joueurs, et améliore divers aspects du titre.

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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.12.00 de Crimson Desert, qui a été déployée le 19 juin 2026.