Nous vous expliquons, pas à pas, comment changer d'apparence sur Crimson Desert.

Comment changer d'apparence sur Crimson Desert ?

Débloquer le système pour modifier l'apparence sur Crimson Desert

Modifier son apparence sur Crimson Desert

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Le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss,, propose diverses mécaniques et systèmes. D'ailleurs, l'une des fonctionnalités disponibles permet de. Cependant, celle-ci n'est pas accessible dans les premières heures de jeu et nécessite d'effectuer quelques actions avant de pouvoir en profiter.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons, et donc comment débloquer ce système permettant de modifier le look des personnages.La fonctionnalité permettant den'est accessible qu'après plusieurs heures de jeu. Dans notre cas, ce système ne s'est rendu disponible qu'après avoir effectué le troisième agrandissement du Camp des Crinières Grises (Colline hurlante), et surtout après avoir recruté un camarade spécifique via une rumeur donnée par Marius. Le camarade en question est nommé Eric, et occupe donc le poste de Barbier au sein du campement.Comme vous l'aurez compris, ce système, qui est généralement très apprécié par les joueurs et les joueuses, n'est accessible qu'après avoir bien progressé sur le titre de Pearl Abyss.Une fois que vous avez recruté Eric et que ce dernier a rejoint le Camp des Crinières Grises, il vous suffit de lui rendre visite afin de. Pour cela, rendez-vous à l'emplacement dont l'icône représente un ciseau et un peigne sur votre carte/mini-carte. Vous pourrez, dès lors, modifier plusieurs aspects physiques du personnage incarné, notamment en changeant de coiffure, de pilosité faciale et même sélectionner des tatouages (pour le visage et pour le corps). Évidemment, pour chaque élément, vous pouvez opter pour différentes couleurs.En complément, sachez que vous pouvez tout à fait changer l'apparence de vos vêtements/armures sur Crimson Desert, notamment en vous rendant auprès d'un teinturier. Nous vous en parlons davantage dans un guide dédié.Pour conclure, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.