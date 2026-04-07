Crimson Desert : Comment changer d'apparence ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 avril 2026 à 15h03
Nous vous expliquons, pas à pas, comment changer d'apparence sur Crimson Desert.
Crimson Desert : Comment changer d'apparence ?
Le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss, Crimson Desert, propose diverses mécaniques et systèmes. D'ailleurs, l'une des fonctionnalités disponibles permet de modifier l'apparence des personnages sur Crimson Desert. Cependant, celle-ci n'est pas accessible dans les premières heures de jeu et nécessite d'effectuer quelques actions avant de pouvoir en profiter.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment changer d'apparence sur Crimson Desert, et donc comment débloquer ce système permettant de modifier le look des personnages.

Comment changer d'apparence sur Crimson Desert ?

Débloquer le système pour modifier l'apparence sur Crimson Desert

La fonctionnalité permettant de changer d'apparence sur Crimson Desert n'est accessible qu'après plusieurs heures de jeu. Dans notre cas, ce système ne s'est rendu disponible qu'après avoir effectué le troisième agrandissement du Camp des Crinières Grises (Colline hurlante), et surtout après avoir recruté un camarade spécifique via une rumeur donnée par Marius. Le camarade en question est nommé Eric, et occupe donc le poste de Barbier au sein du campement.

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Comme vous l'aurez compris, ce système, qui est généralement très apprécié par les joueurs et les joueuses, n'est accessible qu'après avoir bien progressé sur le titre de Pearl Abyss.

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Modifier son apparence sur Crimson Desert

Une fois que vous avez recruté Eric et que ce dernier a rejoint le Camp des Crinières Grises, il vous suffit de lui rendre visite afin de changer l'apparence de votre personnage. Pour cela, rendez-vous à l'emplacement dont l'icône représente un ciseau et un peigne sur votre carte/mini-carte. Vous pourrez, dès lors, modifier plusieurs aspects physiques du personnage incarné, notamment en changeant de coiffure, de pilosité faciale et même sélectionner des tatouages (pour le visage et pour le corps). Évidemment, pour chaque élément, vous pouvez opter pour différentes couleurs.

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En complément, sachez que vous pouvez tout à fait changer l'apparence de vos vêtements/armures sur Crimson Desert, notamment en vous rendant auprès d'un teinturier. Nous vous en parlons davantage dans un guide dédié.

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Pour conclure, rappelons que Crimson Desert est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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