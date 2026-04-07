Armure de l'Âme maudite Crimson Desert : Où et comment obtenir le set complet ?

Nous vous expliquons où et comment trouver le set complet de l'Armure de l'Âme maudite sur Crimson Desert.

Où et comment obtenir le set complet Armure de l'Âme maudite sur Crimson Desert ?

Heaume de plates de l'Âme maudite

Armure de plates de l'Âme maudite

Cape de plates de l'Âme maudite

Gants de plates de l'Âme maudite

Bottes de plates de l'Âme maudite

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Le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss,, met à la disposition des joueurs diverses armures, dont certaines sont plus intéressantes que d'autres. Il y a notamment, qui peut être pertinente et efficace dans divers cas.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquonsComme vous vous en doutez, pour, vous allez devoir vous rendre à différents endroits afin d'obtenir diverses pièces d'équipement. À ce propos, soulignons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir progressé dans l'histoire principale pour se les procurer. Le set complet est, pour être plus précis, composé des éléments suivants :peut être relativement intéressante car certaines pièces d'équipement disposent d'une résistance au feu. Mais, sans plus tarder, voiciPour, vous allez devoir vous rendre tout au sud de la région Demeniss, et plus précisément à l'est de Steel Mountains. Là-bas (emplacement sur la première image ci-dessous), vous pourrez voir une cascade. Entrez en utilisant l'attaque Perforation (R1 + Triangle sur PS5). Dans un coffre, vous récupérereznécessite de rejoindre des Ruines déminésiennes (emplacement via le curseur en forme de flèche jaune sur la première image ci-dessous). En y arrivant, vous devrez tout d'abord vous débarrasser des bandits. Ensuite, cherchez un mur délabré, où vous pourrez apercevoir un petit carré en pierre. Grimpez dessus, accrochez-vous (L2 sur PS5) et utilisez le Coup de paume (R3) pour passer derrière le mur. Vous rejoindrez une petite salle secrète avec un coffre, contenantexige d'aller dans un petit cimetière en ruine, dans la région de Demeniss (emplacement sur la première image ci-dessous). Là-bas, vous apercevrez une pierre tombale qui sort du lot, car elle est plus grande que les autres. Utilisez le Coup de paume (R3) pour la faire pivoter. Descendez et ouvrez le coffre pourAfin de, rendez-vous dans la région de Demeniss. À l'endroit indiqué sur l'image ci-dessous, vous pourrez apercevoir une grosse pierre coincée dans la roche. Utilisez la Concentration (L3 + R3), puis le Coup de paume (R3) pour briser cette pierre. À l'intérieur de cette grotte, vous verrez un coffre, qui contientsont à récupérer dans un coffre, situé derrière une nouvelle cascade. Cette fois-ci, vous devez vous rendre dans la Grotte de Noirlupin (emplacement sur la première image ci-dessous). Comme toujours, une fois que vous êtes devant la chute d'eau, utilisez l'attaque Perforation pour entrer. Ouvrez, finalement, le coffre pourVous avez, à présent,. Et si, par la suite, vous désirez explorer les régions où règlent le froid et le givre, sachez que l'armure de Malafroid vous offre une certaine résistance.Pour conclure, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.