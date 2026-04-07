Armure de l'Âme maudite Crimson Desert : Où et comment obtenir le set complet ?

Nous vous expliquons où et comment trouver le set complet de l'Armure de l'Âme maudite sur Crimson Desert.
Le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss, Crimson Desert
, met à la disposition des joueurs diverses armures, dont certaines sont plus intéressantes que d'autres. Il y a notamment l'armure de l'Âme maudite
, qui peut être pertinente et efficace dans divers cas.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons où et comment obtenir le set complet Armure de l'Âme maudite sur Crimson Desert
.
Où et comment obtenir le set complet Armure de l'Âme maudite sur Crimson Desert ?
Comme vous vous en doutez, pour récupérer le set complet Armure de l'Âme maudite sur Crimson Desert
, vous allez devoir vous rendre à différents endroits afin d'obtenir diverses pièces d'équipement. À ce propos, soulignons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir progressé dans l'histoire principale pour se les procurer. Le set complet est, pour être plus précis, composé des éléments suivants :
L'armure de l'Âme maudite
- Heaume de plates de l'Âme maudite
- Armure de plates de l'Âme maudite
- Cape de plates de l'Âme maudite
- Gants de plates de l'Âme maudite
- Bottes de plates de l'Âme maudite
peut être relativement intéressante car certaines pièces d'équipement disposent d'une résistance au feu. Mais, sans plus tarder, voici où et comment obtenir le set complet armure de l'Âme maudite sur Crimson Desert
.
Trouver le heaume de plates de l'Âme maudite sur Crimson Desert
Pour dénicher le heaume de plates de l'Âme maudite sur Crimson Desert
, vous allez devoir vous rendre tout au sud de la région Demeniss, et plus précisément à l'est de Steel Mountains. Là-bas (emplacement sur la première image ci-dessous), vous pourrez voir une cascade. Entrez en utilisant l'attaque Perforation (R1 + Triangle sur PS5). Dans un coffre, vous récupérerez le heaume de plates de l'Âme maudite
.
Trouver la cape de plates de l'Âme maudite sur Crimson Desert
Obtenir la cape de plates de l'Âme maudite sur Crimson Desert
nécessite de rejoindre des Ruines déminésiennes (emplacement via le curseur en forme de flèche jaune sur la première image ci-dessous). En y arrivant, vous devrez tout d'abord vous débarrasser des bandits. Ensuite, cherchez un mur délabré, où vous pourrez apercevoir un petit carré en pierre. Grimpez dessus, accrochez-vous (L2 sur PS5) et utilisez le Coup de paume (R3) pour passer derrière le mur. Vous rejoindrez une petite salle secrète avec un coffre, contenant la cape de plates de l'Âme maudite
.
Trouver l'armure de plates de l'Âme maudite sur Crimson Desert
Récupérer l'armure de plates de l'Âme maudite sur Crimson Desert
exige d'aller dans un petit cimetière en ruine, dans la région de Demeniss (emplacement sur la première image ci-dessous). Là-bas, vous apercevrez une pierre tombale qui sort du lot, car elle est plus grande que les autres. Utilisez le Coup de paume (R3) pour la faire pivoter. Descendez et ouvrez le coffre pour obtenir l'armure de plates de l'Âme maudite
.
Trouver les gants de plates de l'Âme maudite sur Crimson Desert
Afin de collecter les gants de plates de l'Âme maudite sur Crimson Desert
, rendez-vous dans la région de Demeniss. À l'endroit indiqué sur l'image ci-dessous, vous pourrez apercevoir une grosse pierre coincée dans la roche. Utilisez la Concentration (L3 + R3), puis le Coup de paume (R3) pour briser cette pierre. À l'intérieur de cette grotte, vous verrez un coffre, qui contient les gants de plates de l'Âme maudite
.
Trouver les bottes de plates de l'Âme maudite sur Crimson Desert
Les bottes de plates de l'Âme maudite
sont à récupérer dans un coffre, situé derrière une nouvelle cascade. Cette fois-ci, vous devez vous rendre dans la Grotte de Noirlupin (emplacement sur la première image ci-dessous). Comme toujours, une fois que vous êtes devant la chute d'eau, utilisez l'attaque Perforation pour entrer. Ouvrez, finalement, le coffre pour collecter les bottes de plates de l'Âme maudite
.
Vous avez, à présent, le set complet Armure de l'Âme maudite de Crimson Desert
. Et si, par la suite, vous désirez explorer les régions où règlent le froid et le givre, sachez que l'armure de Malafroid vous offre une certaine résistance.
Pour conclure, rappelons que Crimson Desert
est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.
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