Le doubleur principal de Crimson Desert balance sur les failles du studio

Si Crimson Desert séduit par son gameplay, son scénario laisse de nombreux joueurs perplexes. Alec Newman, la voix de Kliff, vient de lever le voile sur un développement tumultueux où l'histoire s'est construite dans la douleur, révélant les coulisses d'un projet aux ambitions démesurées.
Si les qualités visuelles et ludiques de Crimson Desert
font l'unanimité auprès des joueurs, son intrigue peine encore à convaincre. Même la direction de Pearl Abyss a récemment reconnu les faiblesses narratives de son titre phare. Aujourd'hui, les déclarations d'Alec Newman, l'acteur prêtant sa voix au protagoniste Kliff, mettent en lumière les raisons de ces lacunes. Connu pour ses rôles dans des œuvres majeures de l'industrie, le comédien a passé cinq ans sur ce projet tentaculaire, traversant des phases de développement particulièrement chaotiques
.
Un enregistrement qui a tardé à démarrer
Alec Newman a récemment partagé son expérience lors d'une longue entrevue. Il y décrit un processus créatif décousu, marqué par des périodes de creux suivies d'une intensité folle
. Pendant la première année et demie, l'acteur pensait même travailler sur une simple démonstration technique.
Ils m'ont dit que nous allions commencer à enregistrer sérieusement. J'ai répondu que cela faisait déjà un temps infini que nous le faisions.
Le comédien explique avoir commencé son travail de doublage avec de simples fiches de personnages décrivant les différentes factions du monde de Pywel, sans véritable fil conducteur narratif. Face à cette approche fragmentée, il se souvient avoir régulièrement interpellé les développeurs pour comprendre les enjeux réels de l'histoire et les motivations profondes de son avatar
.
La difficile quête d'humanité pour Kliff
Il aura fallu attendre environ deux ans et demi de développement pour que le studio décide de donner plus de profondeur aux mercenaires. Les créateurs souhaitaient que l'esprit de confrérie résonne davantage auprès du public. L'acteur a alors dû pousser les scénaristes à écrire des passages spécifiques pour donner corps à cette volonté
.
Je leur ai dit qu'il se souciait de ses camarades, mais qu'ils n'avaient pas écrit le moindre monologue pour le montrer.
Le comédien a fait de son mieux pour insuffler de la légèreté à son personnage
, estimant qu'il est impossible pour les joueurs de passer plus d'une centaine d'heures avec un héros totalement stoïque. Malgré ses efforts considérables pour humaniser Kliff au fil des sessions d'enregistrement, le résultat final souffre encore d'une caractérisation jugée trop superficielle par la communauté.
Cela pourrait néanmoins s'arranger avec le temps, étant donné que Pearl Abyss est motivé pour améliorer son expérience. Plusieurs mises à jour importantes ont déjà été publiées pour le gameplay et les performances, et le studio pourrait se pencher sur l'histoire à l'avenir, en revoyant certains passages pour la rendre plus intéressante.
Pour conclure, rappelons que Crimson Desert est disponible sur PS5, Xbox Series et PC
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, comme celui qui vous explique comment avoir son premier lingot d'or gratuitement
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