Crimson Desert : Où trouver du fer et comment le miner efficacement ?

Apprenez à localiser les gisements de fer dans Crimson Desert et découvrez les étapes essentielles pour récolter ce minerai indispensable à l'amélioration de votre équipement. Du premier achat de votre pioche aux meilleurs spots de farming, voici tout ce qu'il faut savoir.
Dans l'univers impitoyable de Pywel, la survie de Kliff ne dépend pas uniquement de sa maîtrise de l'épée, mais aussi de la qualité de son acier. Vous vous rendrez vite compte, après quelques affrontements tendus contre des boss, que l'amélioration de votre équipement est une nécessité absolue. Le fer est la ressource de base dont vous aurez besoin en abondance
dans Crimson Desert
pour renforcer vos armes et armures chez le forgeron. Cependant, même le minerai de fer s'achète chez le marchand du coin, vous n'irez pas bien loin si vous ne partez pas en quête de celui-ci.
Comment obtenir une pioche dans Crimson Desert ?
Avant de pouvoir briser la roche, vous devez impérativement vous équiper d'un outil adéquat, la pioche
. Il existe deux méthodes principales pour l'obtenir dès le début de votre aventure dans la région de Hernand :
- L'achat direct : Vous pouvez vous rendre chez un marchand de provisions. À Hernand, par exemple, une pioche vous coûtera environ 31 pièces de cuivre.
- La quête de Rhett : C'est la méthode recommandée pour les débutants. Après avoir terminé la requête de Turnali, consultez le tableau d'affichage au centre de Hernand pour accepter la mission « La requête de Rhett ». En allant parler à Rhett devant la forge, celui-ci vous remettra gratuitement une pioche et marquera un gisement sur votre carte.
Une fois l'outil en votre possession, il rejoindra vos équipements secondaires. Pour l'utiliser, ouvrez votre roue des armes (flèche gauche de la croix directionnelle) et sélectionnez la pioche comme vous le feriez pour une pelle ou une seconde épée.
Localiser et miner les filons de fer
Le minerai de fer se présente sous la forme de protubérances rocheuses sombres
, incrustées directement dans les parois des falaises. Pour les repérer, cherchez des roches grises avec une texture argentée et métallique
qui accroche la lumière. Une fois face au filon, dégainez votre pioche et ajustez votre frappe avec précision. Vous pouvez aussi les localiser plus facilement avec la carte interactive
.
Un seul coup bien placé suffit généralement à briser la roche. Soyez attentif : en éclatant, le filon libère plusieurs petits fragments de minerai de fer qui peuvent rouler au sol
. Ne quittez pas la zone avant d'avoir ramassé chaque éclat pour remplir votre inventaire. Si vous débutez, un excellent filon se trouve sur la falaise juste à l'est de l'atelier de Kilnden, situé lui-même à l'ouest de Hernand.
Notez que lorsque vous longez une falaise, si vous ne voyez pas vous-même le filon de fer, vous pouvez consulter la mini-carte, qui vous l'affichera si vous êtes relativement proche.
Enfin, il est important de mentionner que le fer met une semaine en jeu avant de respawn. Retenez donc bien les lieux où vous allez miner, puisque vous pourrez refaire ces parcours toutes les semaines, et ne jamais être à court de fer dans Crimson Desert.
Rappelons, pour conclure, que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert
, comme celui qui vous explique comment avoir un animal
.
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